Втомлений пес-рятівник заснув на руїнах будинку в Умані (фото)

Мережу зворушила світлина, на якій втомлений пес-рятівник на кличку Ніндзя заснув на руїнах будинку в Умані.

Хвостатого рятувальника після дня складних пошуків вцілілих сфотографували на місці трагедії, передає НСН.

Світлину тварини опублікував фотограф Ян Доброносов.

Більше про собаку розповіла волонтерка Катерина Пешко, яка товаришує з його власницею.

На фото Ніндзя лежить на дорозі, яка вкрита камінням та гілками дерев, біля чобота своєї господарки.

Після того, як пропрацювала протягом кількох годин в Умані, де росіяни ракетою влучили в багатоповерхівку, де кількість жертв зросла вже до 20… В умовах тренувань, звісно, важко уявити, як собака засинає на завалі. Ми нині всі як Ніндзя. Втомлені, валимося з ніг, але, перепочивши пару хвилин на руїнах життя, знову ідемо зі сподіваннями врятувати хоч когось, написала Пешко.

У коментарі ЗМІ дівчина розповіла, що має власну пошукову собаку та є волонтеркою в Кінологічній пошуково-рятувальній команді SARCan.

Ніндзя – собака її тренерки Ольги Бібікової, яка працює в Мобільно-рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС Києва. Наразі вони разом працюють в Умані.

Цікаво, що Ніндзя – один з українських собак, які працювали на завалах після землетрусу в Туреччині.

Наслідки терористичної атаки росіян на Умань

Російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Умані вночі проти 28 квітня.

Понад добу тривали пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування частини багатоповерхівки після терористичної атаки.

На жаль, маємо 23 загиблих, серед яких 6 – діти. Врятовано 17 громадян, 19 осіб отримали травми, повідомили в ДСНС.

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