Ракетний удар по Умані: постраждала жінка розповіла про нічну атаку (фото, відео)

Ракетний удар по Умані російські окупанти нанесли під ранок 28 квітня. Ворожа атака була спрямована на житловий багатоповерховий будинок.
Станом на 12.00 відомо про 11 загиблих, серед яких двоє 10-річних дітей. Крім того, 9 постраждалих перебувають у лікарні. Одна людина у вкрай важкому стані.
Постраждала мешканка багатоповерхівки Юлія розповіла про момент удару та його наслідки в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає НСН.
Після удару по житловому будинку в Умані в мережі з’явилося відео зі зруйнованої квартири. На відео мешканка показувала розбиті вікна, розкидані кімнатою речі та закривавлені руки.
Цією жінкою виявилася Юлія, яка проживала у розбитій квартирі з чоловіком і дітьми. Постраждала згадує, що вибух був дуже потужним.
“Дуже страшно було, тому що був дуже великий, потужний удар і від вибуху у нас повибивало всі шибки та дзеркала. Я дуже злякалася за дітей, тому що вони спали в іншій кімнаті. Одразу побігла до дітей і в ось цьому шоковому стані, у склі…”, розповідає вона.
За її словами, чоловік отримав осколкове поранення в голову. Проте діти 9 та 10 років з меншими пошкодженнями. Юлія отримала поранення ніг: їй уже наклали шви. Зараз вона з чоловіком перебувають у лікарні, а діти – у бабусі.
Жінка зазначає, що удар припав на сусідній під’їзд, а не їхній.
“Я знаю, що нам ще дуже пощастило. Тому що більший удар припав не на наш під’їзд, а на сусідній. Дуже важко зараз цю інформацію сприймати – що знайомих людей, які проживали поруч, вже немає”, ділиться жінка.
“Моральний стан дуже важкий. Я ніколи не думала, що нам доведеться через таке пройти”, додала Юлія.
Від початку повномасштабної війни вони з дітьми нікуди не виїжджали, адже почували у відносній безпеці, проте тепер, за словами Юлії, цього відчуття більше немає.
“Повертатися туди наразі сенсу немає, і я не знаю взагалі, що ми будемо робити далі. Звичайно, треба брати себе в руки, але дуже важко”, сказала жителька Умані.
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