«Вилазка на Бєлгородщину»: чим все закінчилося, що відбувається зараз і чого чекати надалі

«Вилазка на Бєлгородщину» стала ТОП-подією травня. За «спеціальною військовою операцією», влаштованою російськими добровольцями, в Україні стежили з цікавістю, а в росії – з панічними настроями. НСН розповість, чим усе закінчилося, що відбувається на Білгородщині зараз і чого очікувати у цьому та інших прикордонних районах рф надалі.

Отже, 23 травня російська влада, в особі, зокрема Конашенкова, заявила, що усі «диверсанти» ліквідовані або витіснені з території росії. Йшлося про десятки нібито вбитих військових і “захоплену натівську техніку”. Звісно, з вуст авторів повідомлень про «усі знищені хаймерси» і «перехоплення ракет голими руками» це прозвучало, м’яко кажучи, не дуже правдоподібно.

А відео, яке з’явилося учора у російських Телеграм-каналах відверто насмішило. На ньому показано, як генерал-полковник Олександр Лапін нібито особисто командує операцією з відтіснення диверсантів у Білгородській області.

Лапін веде у бій “За родіну”

В легіоні “Сврбода Росії” так прокоментували цей запис:

Дуже показові відео. Генерал-полковник намагається командувати групою із 15 солдатів, тобто виконує роль, у кращому разі, молодшого сержанта. І з героїчним ‘За Батьківщину!’ веде неповний взвод у бій із… з ким, до речі? Противника на відео начебто немає. Та парочка переляканих строковиків, які все ж таки виконують його команди, разом з акторами тиснуться до парканів, поки справжній герой нашого часу гордо йде посеред дороги назустріч ворогові, якого бачить лише сам Лапін. Ідіотське пропагандонське відео про мужність і військову хоробрість людини, яка ніколи війни не бачила. І не побачить: бо одразу після зйомок поїде назад до штабу, відправлятиме у м’ясорубку своїх людей. Ось вона: війна, як її бачать пропагандисти, які виросли на культі перемоги.

Що ще кажуть в легіоні “Свобода Росії”

Тим часом, у самих добровольчих формуваннях заперечили інформацію російської влади.

Зокрема, у легіоні “Свобода Росії” заперечують заяви російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнало формування під час операції у Бєлгородській області РФ. Також там кажуть, що операція не була скоординована з владою України. Про це з посиланням на речника політичного крила легіону “Свобода Росії” Олексія Барановського пише Reuters.

У коментарі агентству він сказав, що не може розкрити кількість військ, які беруть участь в операції, але легіон, за його словами, загалом налічує чотири батальйони.

Барановський заперечив наявність великих втрат, назвавши російські повідомлення дезінформацією.

Він сказав, що підрозділ є частиною українського Інтернаціонального легіону, який підпорядкований Головному управлінню розвідки Міноборони, але заперечив, що вторгнення було скоординовано з українською владою.

“Це перші кроки в головній меті повалення режиму Путіна за допомогою збройної сили. Інших альтернатив немає”, – сказав речник легіону

Українські військові не брали участь в операції на території Бєлгородській області

Про те, що українські військові не брали участь в операції на території Бєлгородській області Росії, а російські добровольці легіону “Свобода Росії”, попри заяви міністерства оборони РФ, зазнали незначних втрат, пише і New York Times, посилаючись на високопоставленого українського посадовця.

У матеріалі зазначається, що бійці, які взяли на себе відповідальність за атаку на українському кордоні в Бєлгородській області Росії, є членами добровольчого загону, що складається з громадян Росії, які воювали разом з українськими силами.

Легіон “Свобода Росії” був створений у серпні 2022 року, аби дати можливість росіянам, які виступають проти війни в Україні, взяти до рук зброю та воювати разом з українцями. Раніше бойові дії антикремлівських російських добровольців обмежувалися здебільшого лінією фронту в Україні.

Ситуація змінилася цього тижня, бійці “Свобода Росії” разом з росіянами з іншої групи під назвою російський добровольчий корпус (РДК) перетнули кордон та “звільнили” кілька населених пунктів на території Росії.

Як пише видання, дані щодо причетності українських військових до операції відсутні. Російський легіон діє під егідою українського Інтернаціонального легіону, бойового загону, до складу якого входять підрозділи, що складаються з американських і британських добровольців, а також білорусів, грузинів та інших.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що українські військові здебільшого виконують допоміжну роль, захищаючи кордон України. Водночас жоден український військовий на територію Росії не заходив.

Також він додав, що втрати у підрозділах, які брали участь в операції, за словами чиновника, були, але не настільки великими, аби вплинути на їх боєздатність.

Що відбувається у Бєлгородській області зараз

Цієї ночі у Бєлгородській області було неспокійно. Фіксувалася “велика кількість атак безпілотників”. Про це повідомив місцевий губернатор Вячеслав Гладков.

За його словами, нібито здебільшого ППО “справилася” атаками БПЛА, але є пошкодження у Бєлгороді та районі, а також Борисівському районі.

Також Гладков заявив, що після так званого “заходу ДРГ” у лікарнях перебувають дев’ятеро людей: троє в реанімації у тяжкому стані, шестеро вже у відділеннях.

Чого очікувати далі

Допоки російський диктатор Володимир Путін не завершить війну проти України, прориви, на кшталт того, що стався у Бєлгородській області, можливі й в інших прикордонних регіонах РФ. Росіяни не можуть себе безпечно почувати в жодному куточку країни.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, протестний рух в РФ буде постійним.

“Брянська, Курська, Воронезька області та інші краї – вони не можуть бути в безпеці з урахуванням кількості російських громадян, які проти того режиму. Звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести. Більш того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги”, – сказав Данілов

Вилазка на Бєлгородщину: як це було

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон “Свобода Росії” повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР заявили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об’єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

В області було введено “режим контртерористичної операції”, який передбачає “спеціальні заходи та тимчасові обмеження”.

Місцева влада заявляла про відселення більшості мешканців з району проведення «КТО».

Наступного дня, 23 травня, режим контртерористичної операції скасували.

Російська влада заявила про знищення усіх «диверсантів».

А у легіоні “Свобода Росії” стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були “розгромлені” сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

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