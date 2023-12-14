На пресконференції путіна показали «незручні» питання щодо війни в Україні (фото)

14 грудня на пресконференції путіна на екрані транслювали питання, які поставили глядачі в смс-повідомленнях, багато з них стосується війни проти України.

Як передає НСН, фото із залу, де проводять пресконференцію, публікують російські ЗМІ та Telegram-канали.

Охочі поставити запитання президентові могли надіслати його в SMS.

Усі питання, що висвічуються на моніторі під час трансляції, пройшли спеціальний фільтр. Займалися відбором питань співробітники адміністрації Президента та Громадського народного фронту. Усього було обрано трохи більше тисячі питань із 650 000, що надійшли. Частина питань відсіювалася ще й тому, що були надто довгими і не вміщалися на моніторі, йдеться у повідомленні Telegram-каналу Baza, який пов’язують із російськими силовиками.

На пресконференції путіна показали «незручні» питання

На екрані, наприклад, можна було побачити:

Чому ваша реальність не збігається з нашою дійсністю?

Коли закінчиться війна? Коли буде мир над головою?

Як можна переїхати до росії, яку показують по «Першому каналу»?

За що наша країна воює в Україні?

Коли реальна росія не буде відрізнятися від телевізійної?

Чому після переїзду в Крим через міст мобільний зв’язок вмикає роумінг, якщо Крим — росія?

Питання до путіна. Фото

Серед питань також були питання про зростання цін, перейменування міліції на поліцію, про повернення мобілізованих з фронту.

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