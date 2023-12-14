У росії скаржаться на атаку дронів на військові частини під Москвою вночі 14 грудня – що відомо

У росії місцеві мешканці скаржаться на атаку дронів на декілька їхніх військових частин. Мовиться про щонайменше дві частини у Підмосков’ї.

Окрім того, прилетіти могло й по Володарській нафтобазі. Окупанти писали про атаку дронами вночі проти 14 грудня, повідомляє НСН з посиланням на 24 Канал.

У росії скаржаться на атаку дронів на військові частини

У ворожому телеграм-каналі написали, що метою невідомих дронів були військові частини росіян в Алабіно та Подільську. За їхніми даними, нібито:

перший дрон летів у бік Алабіно і його збила російська ППО орієнтовно о 3:30 за три кілометри від населеного пункту;

через годину там знову збили дрон;

ближче до 5 ранку – дрон атакував військову частину в Подільську.

Постраждалих немає, заявили окупанти.

Ба більше, росіяни повідомили, що однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков’я.

Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників, заявили в російському телеграм-каналі.

Росію атакували невідомі безпілотники

Орієнтовно після 2 години ночі проти 14 грудня мер Москви Сєргєй Собянін заявив про те, що у сторону Москви летіло щонайменше два дрони, які нібито збила їхня протиповітряна оборона.

Окрім того, невідомі безпілотники атакували Калузьку область Росії. Там також заявили про роботу “певео” та буцімто відсутність руйнувань.

Вдосвіта російське міноборони відзвітувало, що нібито вони вночі збили 9 дронів. У ворогів вже традиційно немає поранених та руйнувань, що часто виявляється брехнею.

Атаки дронів на Москву та Підмосков’я

Москва та Підмосков’я неодноразово з початку повномасштабної війни з рф піддавалися атаці дронів. Так, 4 липня під Москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину.

При цьому ще раніше, на початку травня два БПЛА змогли долетіти до Кремля.

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