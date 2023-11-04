США та ЄС почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості.

Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на західних чиновників, передає НСН.

Наразі офіційні особи зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали “тихо обговорювати” з Україною можливість проведення мирних переговорів з росією.

Розмови включали дуже широкі обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей, сказали чиновники. За даними каналу, деякі з переговорів, які офіційні особи назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час зустрічі представників понад 50 країн, які підтримують Україну, включно з членами НАТО (так звана Контактна група з питань оборони України).

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі і США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні.

Джерела кажуть, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Посадовці побоюються, що така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

Посадовці також заявляли, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками, зазначає телеканал.

Водночас, як сказали двоє американських посадовці, адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президент росії володимир путін готовий до переговорів з Україною.

За їхніми словами, путін все ще вважає, що може “перечекати Захід”, або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять підтримку фінансування України, або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою.

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