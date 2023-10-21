Коли ситуація на фронті зміниться докорінно і коли можливі переговори з Росією – відповів Данілов

Коли ситуація на фронті зміниться докорінно і коли можливі переговори з Росією. Відповіді на ці питання надав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю Kyodo News, передає НСН.

Олексій Данілов прогнозує, що ситуація на фронті докорінно зміниться, коли Україна отримає винищувачі F-16 для посилення української протиповітряної оборони. Водночас він визнав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї території країни.

Крім того, Данілов уточнив, що хоча Україна уклала неформальну угоду про невикористання західної зброї для атак на материкову частину Росії, об’єкти навколо Москви можуть стати мішенями для боєприпасів вітчизняного виробництва.

Що ж до переговорів з Росією про припинення вогню, – вони взагалі не розглядаються, доки Москва відмовляється повернути окуповані нею території в Україні, – заявив міністр національної безпеки.

Він додав, що зараз Росія продовжує запеклу боротьбу за збереження контролю над Кримським півостровом, який вона в односторонньому порядку анексувала в 2014 році, а також над чотирма регіонами на сході та півдні України.

В інтерв’ю Kyodo News Данілов назвав президента Росії Володимира Путіна “терористом”.

Сучасний Гітлер на ім’я Путін убив 500 наших дітей, – сказав він

Також секретар РНБО розвіяв занепокоєння, що міжнародна увага та підтримка ослабнуть на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС на Близькому Сході, сказавши:

Зі Сполученими Штатами та Європою не зменшилося спілкування. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу кожен день

Щодо зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм Данілов сказав, що Москва «втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран», але відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.

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