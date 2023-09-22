У Литві заборонять хутряні ферми. Законодавці 21 вересня ухвалили закон, який забороняє з 2027 року всі хутряні ферми в країні.

Про це повідомляється на сайтах литовського суспільного мовника LRT та Сейму Литовської Республіки, передає НСН.

За такі зміни до Закону про добробут і захист тварин проголосували 68 литовських депутатів, проти були 25, а утрималися — 15.

Передбачається, що власники ферм отримають компенсації. Однак їхній розмір викликав нарікання з боку бізнесу.

Так, розмір компенсації становитиме 3 євро за одного хутрового звіра, якщо комерційна діяльність буде припинена до 2025 року та 2 євро — якщо до 2026 року. Якщо ж бізнес закриють в останній рік перехідного періоду, то його власник отримає всього 1 євро компенсації за тварину.

Уряд також компенсуватиме виплати при скороченні працівників ферм і покриє витрати, пов’язані зі знесенням будівель, знищенням обладнання та утилізацією відходів.

«Ми досягли рівня зрілості, щоб не продовжувати діяльність, яка завдає болю», заявила Іева Пакаркліте з ліберальної «Партії свободи», що входить до панівної коаліції.

Вона додала, що основними ринками збуту хутра є росія та Китай, тоді як попит на нього в Європейському Союзі з кожним роком падає.

Законодавці також наголосили, що неможливо забезпечити добробут тварин на хутрових фермах.

«Півроку тому показували трансляції секретних камер, як поводяться з тваринами, яких нібито “по-людськи” душать у камерах і “по-людськи” позбавляють їх життя. Немає нічого іншого, крім садистської та дуже жорстокої поведінки щодо тварин», підкреслила голова комісії з охорони навколишнього середовища Айсте Гедвілене.

Отже, Литва стане 20 країною в Європі, яка заборонить виробництва хутра. Серед них є три країни — Латвія, Естонія та Німеччина, які не виплатили підприємцям жодних компенсацій.

Тепер закон має підписати президент Литви Гітанас Науседа.

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