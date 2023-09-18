Українські переселенці в Литві можуть отримати компенсацію за оренду житла – деталі

Представництво Міжнародної організації з міграції у Вільнюсі (МОМ) надасть кошти біженцям з України для часткового покриття витрат на оренду житла. Про це повідомляється у пресрелізі огранізації, передає НСН.

Українські переселенці в Литві можуть отримати компенсацію за оренду житла

Згідно з опитуванням, проведеним Представництвом МОМ у Литві навесні цього року, більшість українців (62%) винаймають житло на відкритому ринку. Порівняно з минулим роком цей показник збільшився на 11%; минулого року 51% українців орендували житло. Близько 12% українців не платять за оренду житла, оскільки проживають у литовських сім’ях. Ще 10% проживають у друзів або родичів. Майже половина (44%) респондентів змогли знайти житло самостійно, але зазначили, що укласти довгострокову угоду про оренду було нелегко.

“Наше дослідження показує, що 73% українців мають труднощі з пошуком довгострокової оренди житла через високу вартість оренди, заставу в кілька місяців і недостатній дохід, тому ми вирішили допомогти, частково компенсувавши орендну плату”, – розповів голова представництва організації у Литві Ейтвідас Бінґяліс.

Представництво МОМ у Литві надасть одноразові виплати біженцям з України, які прибули до Литви після 24 лютого 2022 року, щоб частково покрити перший і останній місяць оренди житла.

Хто має право на участь в конкурсі:

батьки з однією або кількома дітьми;

сім’ї з трьома і більше дітьми;

вагітні жінки;

люди старше 60 років;

сім’ї з інвалідністю.

Важливо мати:

дозвіл на проживання або карту, видану міграційною службою;

договір оренди, підписаний щонайменше за 40 робочих днів до подачі заяви на підтримку, на період не менше 6 місяців. Договір повинен бути зареєстрований в Реєстраційному центрі.

“Як організація, ми прагнемо допомагати найбільш вразливим групам населення, людям, яким особливо важко впоратися з викликами, що постають перед ними, тому у нас є додаткові критерії, щоб переконатися, що допомога надходить саме тим, хто її найбільше потребує”, – каже Бінґяліс.

Щоб зареєструватись на допомогу для оренди, треба перейти за посиланням.

Раніше ми писали: Хто з жінок має стати на військовий облік з 1 жовтня – пояснення