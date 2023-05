Коронація Чарльза ІІІ. Як це було – усі подробиці (фото, відео)

В Лондоні 6 травня відбулася коронація Чарльза ІІІ. Вона проходила у Вестмінстерському Абатстві, після цього процесія вирушила до Букінгемського палацу, передає НСН.

Це перша коронація британського монарха за останні 70 років. Камілла, королева-консорт, була поруч із Чарльзом на церемонії, де її також коронували.

Чарльзу на момент коронації виповнилося 74 роки — так він став найстаршим з тих, хто коронувався на нового монарха. Очолив миропомазання, благословення та освячення Чарльза архієпископ Кентерберійський.

Their Majesties are on their way to Westminster Abbey! #Coronation pic.twitter.com/q2iPnOjSfz

Коронація Чарльза, який став монархом після смерті Єлизавети II, є першою за майже 70 років — остання була для його матері в червні 1953-го. Коронація Чарльза стане символічним святкуванням його нового правління. Вулиці Лондона напередодні заполонили британські прапори, а люди очікували масштабних святкувань.

Серед гостей, які взяли участь у коронації, — члени королівської родини, міжнародні представники з 203 країн, зокрема приблизно 100 голів держав, а також громадські та благодійні активісти.

Від України на коронацію Чарльза ІІІ вирушили перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Коронацію Чарльза ІІІ порівнюють із церемонією його матері, королеви Великої Британії Єлизавети II. Так, у Чарльза була особиста хвилина мовчазної молитви, як це зробила королева Єлизавета II у 1953 році. Після цього Архієпископ Кентерберійський виголосив привітання з вівтаря.

Далі слідує Визнання: давній елемент коронаційної служби, де король повертається до кожної з чотирьох точок компаса, щоб його визнали; на схід — архієпископом Кентерберійським; на півдні — леді Ордену Будяка; на заході — кавалером Георгіївського хреста, а на півночі — леді Ордену Підв’язки.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧

The King turns to each of the four points of the compass before The Archbishop of Canterbury proclaims him the ‘undoubted King’. The congregation shouts ‘God Save King Charles!’. pic.twitter.com/g6PiBLVjKu

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023