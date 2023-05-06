Коронація Чарльза ІІІ. Як це було – усі подробиці (фото, відео)

В Лондоні 6 травня відбулася коронація Чарльза ІІІ. Вона проходила у Вестмінстерському Абатстві, після цього процесія вирушила до Букінгемського палацу, передає НСН.

Це перша коронація британського монарха за останні 70 років. Камілла, королева-консорт, була поруч із Чарльзом на церемонії, де її також коронували.

Чарльзу на момент коронації виповнилося 74 роки — так він став найстаршим з тих, хто коронувався на нового монарха. Очолив миропомазання, благословення та освячення Чарльза архієпископ Кентерберійський.

Their Majesties are on their way to Westminster Abbey! #Coronation pic.twitter.com/q2iPnOjSfz — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Коронація Чарльза, який став монархом після смерті Єлизавети II, є першою за майже 70 років — остання була для його матері в червні 1953-го. Коронація Чарльза стане символічним святкуванням його нового правління. Вулиці Лондона напередодні заполонили британські прапори, а люди очікували масштабних святкувань.

Серед гостей, які взяли участь у коронації, — члени королівської родини, міжнародні представники з 203 країн, зокрема приблизно 100 голів держав, а також громадські та благодійні активісти.

Від України на коронацію Чарльза ІІІ вирушили перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Коронацію Чарльза ІІІ порівнюють із церемонією його матері, королеви Великої Британії Єлизавети II. Так, у Чарльза була особиста хвилина мовчазної молитви, як це зробила королева Єлизавета II у 1953 році. Після цього Архієпископ Кентерберійський виголосив привітання з вівтаря.

Далі слідує Визнання: давній елемент коронаційної служби, де король повертається до кожної з чотирьох точок компаса, щоб його визнали; на схід — архієпископом Кентерберійським; на півдні — леді Ордену Будяка; на заході — кавалером Георгіївського хреста, а на півночі — леді Ордену Підв’язки.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 The King turns to each of the four points of the compass before The Archbishop of Canterbury proclaims him the ‘undoubted King’. The congregation shouts ‘God Save King Charles!’. pic.twitter.com/g6PiBLVjKu — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Королю Чарльзу вручили спеціально замовлену Біблію, на якій він склав присягу та підписав копії. Прийнявши присягу, король став на коліна перед вівтарем і помолився вголос. Слова молитви Чарльза ІІІ натхненні гімном «Я присягаю тобі, моя країно», що є продовженням теми служіння.

Церемонію, яка фактично є християнською церковною службою, намагалися зробити більш багатоконфесійною та різноманітною. У ній узяли участь представники мусульманської, єврейської, сикхської та буддійської громад, а прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який зачитав «Послання до Колосян», є індуїстом. Є слова валлійською, шотландською та ірландською гельською мовами, а також візантійський наспів грецькою мовою на знак шани покійному батькові короля, принцу Філіпу, пише BBC.

Після помазання короля почалася інвеститура: Чарльз одягнув Супертуніку (Supertunica) — золоту королівську мантію, яку вдягають британські монархи під час коронації. Королю вручали коштовності та регалії: меч — щоб «чинити справедливість», кулю, що символізує суверенну владу, армілли — відомі як «браслети щирості та мудрості» тощо.

Після цього архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі офіційно коронував короля Великої Британії Чарльза III: «Боже, бережи короля!»

За королем Чарльзом III коронували також королеву-консорта Великої Британії Каміллу.

Під час церемонії коронації на вулицях Лондона була помічена група протестувальників, які несли плакати: «Не мій король», «Приватизуйте їх» та «Це наша країна». Поліція Лондона повідомила, що затримала лідера антимонархічної групи Republic за кілька годин до коронації та низку інших протестувальників, які зібралися серед натовпу, що вишикувався на шляху процесії в центрі Лондона.

Коронація Чарльза ІІІ. Відео

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