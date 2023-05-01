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Китай проголосував за резолюцію ООН, де Росію називають агресором

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Китай проголосував за резолюцію ООН, де Росію називають агресором
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Китай проголосував за резолюцію ООН, де Росію називають агресором. А також за цю резолюцію проголосували, зокрема, Бразилія, Казахстан, Вірменія, Туреччина, Індія – країни, яких рф вважає дружніми до себе, передає, посилаючись на Інформаційний спротив, НСН.

Примітно, що Китай вирішив відмовитися від практики «утримання» під час голосування в ООН щодо документів із жорсткими формулюваннями щодо російського вторгнення в Україну. Китайська делегація проголосувала «за» резолюцію Генасамблеї, де рф названа «агресором». Таке випливає із даних, опублікованих представництвом Ісландії в ООН.

У документі А/77/L.65 «Співпраця між ООН та Радою Європи» йдеться про «безпрецедентні виклики», які стоять перед Європою «після агресії російської федерації проти України, а раніше проти Грузії».

Резолюція також закликає «відшкодувати збитки», завдані жертвам російської військової агресії, та «притягати до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права».

Крім Китаю, за документ проголосував Казахстан і всі інші пострадянські республіки, крім Таджикистану та Узбекистану (вони утрималися), а також країни, які російська влада називає «дружніми». Серед них – Індія, Бразилія та Туреччина.

Китай проголосував за резолюцію ООН, де Росію називають агресором

Навіть Китай проголосував за резолюцію ООН. А хто проголосував проти?

Голоси проти надійшли лише від п’яти держав. Крім росії, це Білорусь, ДР Конго, Нікарагуа та Сирія. “За” виступили 122 країни.

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