Китай не підтримує РФ у війні проти України, не визнає анексію і не дасть Росії зброю – заява посла

Китай не підтримує РФ у війні проти України, а заява про ‘безмежну дружбу’ між країнами – це риторичний прийом. Про таке сказав посол КНР в ЄС Фу Цун перед зустріччю з президентом Франції і головою Єврокомісії.

Фу Цун також заявив, що Пекін не визнає Крим російським, як і інші анексовані території, і не надає військової підтримки Москві.

Посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив, що його країна не була на боці Росії у війні з Україною. В інтерв’ю виданню The New York Times він сказав, що критики неправильно зрозуміли відносини Китаю та Росії, і припустив, що їхні зв’язки, можливо, не такі «безмежні», як колись заявляли їхні лідери.

Про це він заявив напередодні триденної поїздки до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона і голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, передає НСН, посилаючись на Громадське.

За словами Фу Цуна, лише за три тижні до того, як Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, президенти РФ Володимир Путін і Китаю Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголосили «безмежність» дружби між їхніми країнами. Посол наголосив, що деякі люди «навмисно неправильно тлумачать це». Він додав: «Без обмежень» — це не що інше, як риторика».

Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас, додав амбасадор.

Водночас Пекін не засудив вторгнення, оскільки він розуміє заяви Росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО, а також тому, що його уряд вважає, що «корінні причини складніші», ніж кажуть західні лідери.

Про «ігнорування» Зеленського

Фу Цун наголошує, що відсутність телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Сі Цзіньпіном не має великого значення:

«Голова КНР дуже зайнятий, а ще між двома країнами часто виникають контакти на нижчому рівні. Водночас західні аналітики порівнюють цей брак спілкування з тісним контактом Сі та Путіна, включаючи поїздку Сі Цзіньпіна до Москви минулого місяця. Я знаю, що люди зосереджені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні».

Китай не надаватиме Росії зброю для використання в Україні ні зараз, ні в майбутньому, заявив посол.

Він також розкритикував слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної зброї:

«Блінкен поширював «брехню по телевізору», – сказав Фу Цун

Китай не підтримує РФ: реакція росії чи просто співпадіння?

Тим часом, Forbes Russia повідомляє, що Мінфін РФ скоротить продаж юанів в рамках бюджетного правила майже на 40%. З 7 квітня на внутрішньому ринку продаватимуть валюту на 3,7 млрд рублів на день.

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