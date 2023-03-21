Переговори Сі Цзіньпіна і Путіна: головне про візит китайського лідера до Москви

Переговори Сі Цзіньпіна і Путіна: сьогодні, 21 березня 2023 року, пройшла офіційна частина переговорів президента Росії та лідера Китаю. Однією з тем стала російсько-українська війна, а сам так званий “візит дружби” відбувся за кілька тижнів після того, як Пекін оприлюднив свій “мирний план”.

РБК-Україна зібрало головне про візит та заяви сторін, передає НСН.

Всеосяжна співпраця вступила в “нову епоху”

За підсумками дводенних переговорів Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву Росії та Китаю “про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, що вступають у нову епоху”. А також спільну заяву лідерів обох країн щодо плану розвитку ключових напрямів економічного співробітництва до 2030 року.

Крім того, підписано низку міжурядових, міжвідомчих та корпоративних документів щодо розвитку співробітництва у різних сферах.

Загалом у спільній заяві обидва лідери багато говорили про рекордне зростання торгівлі між своїми країнами, а також заявили про готовність розвивати відносини і в інших сферах.

Щодо побоювань української сторони, то за підсумками переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна про зближення у військовій сфері та постачання зброї оголошено не було.

Хоча радник президента РФ Юрій Ушаков підтверджує, що військова співпраця обговорювалася.

Путін нібито готовий взяти китайський план за основу на шляху миру з Україною

Російський президент зазначив, що погляди Москви та Пекіна в контексті міжнародних та регіональних проблем збігаються або дуже близькі. При цьому Путін незадоволений запровадженими проти Росії санкціями.

“Безумовно, ми не оминули увагою ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень висунутого Китаєм “мирного плану” співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході і в Києві. Однак поки що такий готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо”, заявив він.

Путін відповів погрозами на плани передати Україні снаряди зі збідненим ураном

За словами російського диктатора, китайський “мирний план” детально обговорювався під час вчорашньої зустрічі віч-на-віч.

“Сьогодні стало відомо, що Великобританія вустами заступника міністра оборони оголосила не лише про постачання танків до України, а й снарядів із збідненим ураном. Схоже, що Захід справді вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі. Але хотів би зазначити, що якщо все це відбуватиметься, то Росія змушена буде реагуватиме відповідним чином. Я маю на увазі, що колективний Захід вже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом”, підкреслив він.

Зазначимо, йдеться про снаряди для танків Challenger 2. Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Сі Цзіньпін у питанні України вдався до філософії

Лідер КНР зазначив, що Китай керується цілями та принципами Статуту ООН, а також дотримується нібито об’єктивної позиції.

“Ми активно сприяємо примиренню та відновленню переговорного процесу. Наша позиція заснована на самій суті питання та правді. Ми завжди за мир та діалог, ми твердо стоїмо на вірній стороні історії”, заявив він.

Сі Цзіньпін у контексті російсько-української війни обмежився лише цією короткою заявою.

Яка мета візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Ще до візиту в Китаї запевнили, що крім двостороннього порядку денного Сі Цзіньпін у тому числі зосередиться на закликах до миру та переговорів між Росією та Україною. За словами спікера китайського МЗС Ван Веньбіня, щодо війни Пекін має намір відстоювати “об’єктивну та неупереджену позицію”.

Зокрема, він відкинув побоювання, що Китай може наважитися на надання летальної військової допомоги для Росії. При цьому економічна та торговельна співпраця залишиться відкритою та прозорою.

Зазначимо, в Україні вважають малоймовірною можливість того, що Сі Цзіньпін міг вести переговори щодо постачання зброї. Як заявив представник військової розвідки Андрій Юсов, про це поки не йдеться.

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