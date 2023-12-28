Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни проти США, – Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим, виробникам боєприпасів і ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб «протистояти безпрецедентним конфронтаційним крокам США».

Про це пише агентство Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР, передає НСН.

Говорячи про напрями політики в новому році, на зустрічі керівної партії 27 грудня Кім Чен Ин сказав, що столиця країни Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з «антиімперіалістичною незалежністю» країни, писало інформаційне агентство KCNA.

«Він (Кім Чен Ин — ред.) поставив бойові завдання для Народної армії та виробників боєприпасів, ядерної зброї та секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни», зазначало KCNA.

В ході партійного Пленуму лідер КНДР також виклав економічні цілі на Новий рік, назвавши його «вирішальним роком» для виконання п’ятирічного плану розвитку країни.

«Він… роз’яснив важливі завдання на Новий рік, які повинні бути динамічно просунуті в ключових промислових секторах, і закликав стабілізувати сільськогосподарське виробництво на високому рівні», йдеться в повідомленні.

Північна Корея розширює зв’язки з росією, зокрема Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військового обладнання москві для використання у війні з Україною. Своєю чергою росія надає Північній Кореї свою технічну підтримку, щоб допомогти розширити військовий потенціал.

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