Художник передав музею пусті полотна замість своїх робіт, назвав це – «Бери гроші та тікай». Що було далі?

У Данії художник передав музею пусті полотна замість своїх робіт. Музей замовим йому репліки для показу на виставці.

Цю роботу художник назвав «Бери гроші та тікай». Утім, суд зобов’язав його гроші повернути.

Про це йдеться у рішенні суду в Данії, передає НСН з посиланням на Громадське.

Музей сучасного мистецтва, що в Ольборзі, замовив у художника Єнса Гаанінґа копії двох його робіт «Середній австрійський річний дохід»» (2007 рік) і «Середній данський річний дохід» (2010 рік).

У цих роботах Гаанінґ на білому полотні за склом прикріпив купюри в еквіваленті середнього річного доходу данця та австрійця, щоб показати значну різницю між ними в оплаті праці.

For anyone wondering what “Take the money and run” should look like

Jens Haaning

“An Average Austrian Year Income”

279 banknotes for a total of 278 500 DKK (about 33,600 pounds or 53,200 US dollars). pic.twitter.com/e0kpQzPlH4

