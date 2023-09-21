Художник передав музею пусті полотна замість своїх робіт, назвав це – «Бери гроші та тікай». Що було далі?

У Данії художник передав музею пусті полотна замість своїх робіт. Музей замовим йому репліки для показу на виставці.

Цю роботу художник назвав «Бери гроші та тікай». Утім, суд зобов’язав його гроші повернути.

Про це йдеться у рішенні суду в Данії, передає НСН з посиланням на Громадське.

Музей сучасного мистецтва, що в Ольборзі, замовив у художника Єнса Гаанінґа копії двох його робіт «Середній австрійський річний дохід»» (2007 рік) і «Середній данський річний дохід» (2010 рік).

У цих роботах Гаанінґ на білому полотні за склом прикріпив купюри в еквіваленті середнього річного доходу данця та австрійця, щоб показати значну різницю між ними в оплаті праці.

For anyone wondering what “Take the money and run” should look like Jens Haaning

“An Average Austrian Year Income” 279 banknotes for a total of 278 500 DKK (about 33,600 pounds or 53,200 US dollars). pic.twitter.com/e0kpQzPlH4 — Bryan Hilley (@bbhilley) September 28, 2021

У 2021 році музей попросив художника відтворити його роботи. Заклад заплатив йому гонорар в розмірі 25 000 крон, а також виділив близько 534 000 крон банкнотами як матеріал для роботи. Купюри мали повернути після виставки. Однак, натомість Гаанінґ поставив два порожніх полотна, а ці роботи назвав «Бери гроші та тікай».

‘Take the Money and Run’ artist ordered to repay museum after submitting blank canvases https://t.co/IInCxu6Tne pic.twitter.com/5hGHrT8zsl — New York Post (@nypost) September 19, 2023

Музей не оцінив такого жесту. Директор закладу Лассе Андерссон скаржився, що їхній музей небагатий, а гроші виділили зі скромних резервів, призначених на утримання будівлі.

Гаанінґ же заявив, що не має наміру виконувати умови контракту.

«Робота полягає в тому, що я забрав їхні гроші. Це не крадіжка. Це порушення контракту, а порушення контракту є частиною роботи», казав він.

Художник заявив, що його робота «є репрезентативною для його поточної робочої ситуації»:

«Я закликаю інших, хто має такі самі жалюгідні умови праці, як і я, робити те саме».

Музей подав позов проти Гаанінґа, звинувачуючи його в порушенні угоди. Гаанінґ подав зустрічний позов, звинувативши музей в порушенні закону про авторські права.

Суд Данії виніс рішення на користь музею, заявивши, що Гаанінґ не мав права змінювати умови угоди про те, як будуть використовуватися банкноти, і відхилив його позов щодо авторських прав.

Суд зобов’язав Гаанінґа повернути більшу частину грошей, а також покрити судові витрати. Утім, із повної суми вирахували приблизно 5700 доларів (в еквіваленті) — за гонорар художнику та за перегляд його роботи «Бери гроші та тікай», оскільки музей, попри все, таки виставив у себе порожні полотна Гаанінґа.

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