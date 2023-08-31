Лондонський художник-екстремал Макс Денісон-Пендер малює українських військових на передовій. У бронежилеті та шоломі 25-річний Макс Денісон-Пендер встановлює свій мольберт.

Художник-екстремал: мольберт під звуки артилерійського обстрілу

Макс Денісон-Пендер малює українських військових на передовій. Своїми роботами Макс хоче показати світу наших героїв. За час перебування в Україні, художник намалював 15 портретів, які вже у жовтні будуть виставлені в Лондонській Національній галереї художніх мистецтв. Усі кошти, зібрані завдяки виставці, передадуть українським волонтерам, аби вони купили необхідні медикаменти нашим воїнам, передає НСН.

Під звуки артилерійського обстрілу Макс Денісон-Пендер встановлює свій мольберт. Для його картин позують бойові медики, танкісти на артилеристи.

“Що означає воювати на передовій в Україні? Я не можу вам розповісти, але можу спробувати передати історії тих, хто це робить”, — зізнався хужожник Макс Денісон-Пендер.

Макс Денісон-Пендер народився в Чилі, а коли йому виповнилось 13, переїхав до Англії. Художник – великий шанувальник екстремального мистецтва. Щоб малювати, Макс пакує рюкзак з мольбертом, пензлями та фарбами і вирушає у найнебезпечніші місця на планеті.

Замість комфортної студії робочими місцями художнику слугували, зокрема, дикі ліси Амазонки, підніжжя вулкана в Ісландії у момент виверження та небезпечні шахти в Конго.

Це не туризм, це відчутне бажання спостерігати та документувати крайні межі життя на Землі”, — резюмував художник-екстремал.

Макс вважає свою подорож на фронт найсміливішим і найнебезпечнішим кроком у своєму житті. Він зізнається, що йому було дуже важко розповісти батькам і братові про свої плани. Лише за день до від’їзду в український Бахмут, він попередив їх, що їде на війну.

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