Користувачі публікують фото у вигляді Барбі – в чому небезпека «барбіманії»

У соцмережах активно обговорюють новий фільм «Барбі» та сервіс, який перетворює селфі користувача на зображення у вигляді Барбі та Кена.

Міністерство цифрової політики Польщі вказало на небезпеку сайтів і додатків, які за допомогою штучного інтелекту генерують такі фото.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці відомства, передає НСН з посиланням на Громадське.

Фото у вигляді Барбі. В чому небезпека

Польське Мінцифри наголосило, що невинна забавка «насправді є масовим збором даних інтернет-користувачів».

Наразі в мережі популярні два додатки для «перевтілення у ляльку» — barbieselfie.ai i bairbie.me — і вони обидва загрожують особистим даним, підкреслили у відомстві.

Зокрема, barbieselfie.ai просить надати доступ до камери смартфона, історії онлайн-оплат та геолокації, точних технічних даних смартфона, інформації про взаємодію користувача із соціальними мережами та іншими сервісами тощо.

Також у Мінцифри Польщі дійшли висновку, що застосунок Bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європарламенту та Ради (ЄС) щодо захисту персональних даних.

Звідки взялася «барбіманія»

У липні на екрани вийшла романтична комедія «Барбі» з Марго Роббі («Загін самогубців», «Вовк із Волл-стріт») та Раяном Ґослінґом («Ла-Ла Ленд», «Перша людина») у головних ролях.

За перший день прокату фільм зібрав 70,5 млн доларів, ставши найбільшою прем’єрою цього року.

Водночас це викликало хвилю «барбіманії» по всьому світу — люди почали приходити на сеанси в рожевому або копіювати образ головних героїв.

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