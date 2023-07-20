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Від побаченого трохи лячно: як виглядатиме світ у 2123 році, показав штучний інтелект

Журналіст
як виглядатиме світ у 2123 році
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Штучний інтелект показав, як виглядатиме світ у 2123 році. Деякі речі просто шокують та навіть трохи лякають.

Який вигляд матиме світ у 2123 році, показав штучний інтелект

Фото від ШІ опублікував BuzzFeed, передає НСН.

Мобільні телефони виглядатимуть дуже футуристично, але водночас точно так само, як зараз. От тільки вони будуть наскрізь прозорі.

елефони майбутнього

Планшети та iPad.

Планшети та iPad

Салон літака більше нагадуватиме космічний корабель. Сподіваємось, що проходження контролю безпеки не займатиме багато часу.

літаки у 2123

Холодильники матимуть безліч додаткових відділень і вміщатимуть все, що вам може знадобитися. Але потрібно, щоб там завжди був порядок.

Холодильник майбутнього

Диван у майбутньому. На вид не дуже зручний.

середньостатистичний диван

А ось так виглядатиме туалет у звичайному будинку.

туалет у 2123

Так виглядатиме громадський транспорт у великих містах.

громадський транспорт десь у 2123

Для тих, хто не любить громадський транспорт, є велосипеди.

Велосипеди майбутнього

Або ж машини.

Машини у 2123 му

Ресторан через 100 років.

ресторан

І, нарешті, ось як виглядатиме Нью-Йорк у 2123 році, з Емпайр-Стейт-Білдінг на задньому плані і літаючими капсулами над головою.

Місто майбутнього

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