Штучний інтелект показав, як виглядатиме світ у 2123 році. Деякі речі просто шокують та навіть трохи лякають.

Який вигляд матиме світ у 2123 році, показав штучний інтелект

Фото від ШІ опублікував BuzzFeed, передає НСН.

Мобільні телефони виглядатимуть дуже футуристично, але водночас точно так само, як зараз. От тільки вони будуть наскрізь прозорі.

Планшети та iPad.

Салон літака більше нагадуватиме космічний корабель. Сподіваємось, що проходження контролю безпеки не займатиме багато часу.

Холодильники матимуть безліч додаткових відділень і вміщатимуть все, що вам може знадобитися. Але потрібно, щоб там завжди був порядок.

Диван у майбутньому. На вид не дуже зручний.

А ось так виглядатиме туалет у звичайному будинку.

Так виглядатиме громадський транспорт у великих містах.

Для тих, хто не любить громадський транспорт, є велосипеди.

Або ж машини.

Ресторан через 100 років.

І, нарешті, ось як виглядатиме Нью-Йорк у 2123 році, з Емпайр-Стейт-Білдінг на задньому плані і літаючими капсулами над головою.

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