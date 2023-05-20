Роботи-дружини можуть з’явитися вже у вересні: скільки коштуватимуть і як працюватимуть (фото)

Роботи-дружини, розроблені компанією Ілона Маска, можуть з’явитися вже у вересні цього року. Така інформація з’явилася у Twitter та ЗМІ, передає НСН.

Повідомляється, що Ілон Маск і його компанія знаходяться на фінальній стадії створення Robot Wife. Постачання очікується у вересні 2023 року, а до листопада 2023 року планують дістатись навіть до Африки.

Робот-дружина буде працювати на батарейках впродовж «менструального циклу», а потім заряджатись близько трьох днів.

Для сексу з дружиною-роботом потрібно буде використати пароль, шаблон або відбиток пальця, щоб уникнути втручання інших чоловіків.

Орієнтовна вартість робота озвучується приблизно на рівні $3144 залежно від характеристик.

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