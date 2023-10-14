Республіканці висунули нового кандидата на посаду спікера Палати представників. Він проти допомоги Україні

Члени Республіканської партії США обрали конгресмена Джима Джордана кандидатом на посаду спікера Палати представників. Він прихильник Дональда Трампа і виступає проти військової підтримки України у війні з росією.

Про це НСН пише з посиланням на Bloomberg.

У голосуванні за кандидата на посаду спікера від республіканців Джордан набрав 124 голоси, а його конкурент Остін Скотт — 81.

Проте після висунення Джордана республіканці провели ще одне таємне голосування, щоб оцінити, скільки в їхніх лавах готові віддати голоси за нього в залі. Лише 152 заявили, що підтримають Джордана, тоді як 55 сказали, що будуть проти нього.

Щоб стати спікером, кандидатові потрібно набрати щонайменше 217 голосів. Це означає, що Джордан може дозволити собі втратити лише 4 голоси з-поміж республіканців, оскільки демократи не демонструють жодних ознак його підтримки.

Голосування щодо нового спікера Палати представників відбудеться у вівторок, 17 жовтня. Палата не може займатися жодною справою, включно з ухваленням нової допомоги Україні чи Ізраїлю, доки не буде обраний новий спікер.

Обрання Джордана спікером стало б перемогою Трампа та його популістського руху, відзначає Bloomberg.

Джим Джордан є давнім критиком допомоги США Україні. Нещодавно він сказав республіканцям, що підтримує Україну, але не дав чіткої інформації щодо того, чи підтримає він подальше фінансування.

Окрім того, Джордан рішуче виступає проти абортів і бореться за сильне скорочення федеральних витрат. Він також очолює зусилля щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Нагадуємо, попереднього спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня. Таке сталося вперше в історії США.

Правий конгресмен-республіканець Мет Гейтс звинуватив Маккарті в укладенні «таємної угоди» з президентом Джо Байденом щодо нового фінансування для України. Це нібито сталося після того, як спікер виніс на голосування закон, який запобіг призупиненню роботи уряду Сполучених Штатів.

У середу стало відомо, що Стів Скаліс буде висунутий на посаду спікера від Республіканської партії після усунення Маккарті. Він переміг голову юридичного комітету Палати представників США Джима Джордана під час таємного голосування в середу.

Трохи згодом Скаліс, якого висунули на посаду спікера від Республіканської партії, зняв свою кандидатуру, оскільки його однопартійці не змогли вирішити свої розбіжності.

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