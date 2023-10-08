Байден хоче запросити рекордні 100 мільярдів для України – ЗМІ

Байден хоче запросити у Конгреса рекордні 100 мільярдів для України. Про це пише британська газета The Telegraph, передає НСН.

Адміністрація президента США розглядає можливість звернутись до Конгресу для схвалення одного “великого пакета” допомоги Україні, сума якого може становити до 100 мільярдів доларів – це б дозволило мати гарантоване фінансування на випадок політичної турбулентності.

Чому Байден хоче запросити 100 мільярдів

За інформацією видання, Білий дім планує звернутися до Конгресу з проханням виділити найбільший в історії пакет фінансування на озброєння та гуманітарну допомогу Україні через побоювання, що постійні суперечки про витрати можуть зашкодити Байдену на виборах 2024 року.

Це дозволить уникнути подальших дебатів у Конгресі США щодо схвалення витрат на допомогу Києву протягом наступного року.

Ідея “великого пакета” має гарантовану підтримку багатьох членів адміністрації Байдена. Прихильники України хочуть, щоб ішлось про одноразовий великий законопроєкт і щоб із цим схваленням допомоги в Конгресі не довелося мати справу до наступних виборів, – сказало The Telegraph поінформоване джерело

Представник адміністрації США повідомив виданню, що Білий дім “не ухвалює жодних рішень щодо того, чи робити один великий пакет, або про те, якою буде його сума” до обрання нового спікера Палати представників після відправлення у відставку Кевіна Маккарті.

Але він підтвердив, що великий пакет для фінансування України є “одним із варіантів”, який розглядається.

The Telegraph прогнозує, що “великий пакет” у разі голосування в Конгресі здобуде підтримку і в Сенаті, де більшість представників обох партій підтримує Україну, і в Палаті представників, де вплив ультраправого республіканського крила недостатній для блокування цього рішення.

Також повідомляється, що президент Байден планує «велику» промову про Україну, яка «спробує об’єднати Америку в тому, чому так важливо підтримувати Україну та скільки поставлено на карту», ​​– сказав представник адміністрації.

Він безпосередньо прокоментує критику щодо фінансування з України та спростує її – йдеться у повідомленні.

Дата виступу ще не визначена, але, ймовірно, він відбудеться після обрання наступного спікера.

Допомога Україні від США

З початку повномасштабної війни в Україні Конгрес схвалив чотири військові пакети на загальну суму близько 113 мільярдів доларів.

З цієї суми близько 73 мільярдів доларів було безпосередньо передано Києву готівкою або у вигляді зброї, взятої зі складів США. Найбільший пакет у розмірі 45 мільярдів доларів був ухвалений у грудні 2022 року, але він вже майже закінчився.

Аналітики попереджають, що без підтримки США Україні буде важко підтримувати контрнаступ проти російських військ.

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