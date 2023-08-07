Українську журналістку Яніну Соколову оголосили у розшук в Росії

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук українську журналістку Яніну Соколову.

Відповідне оголошення опубліковано у базі російського відомства, повідомляють російські ЗМІ, передає НСН.

У серпні минулого року голова Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу проти Соколової через «русофобські висловлювання» в ефірі українського телеканалу NTA.

Слідчий комітет РФ заявляє, що журналістка «висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою».

Згодом, у березні цього року, Яніну Соколову Росфінмоніторинг включив до списку терористів та екстремістів.

Сама журналістка на оголошення її в розшук у ворожій державі відреагувала так:

«Ну слава Ісу. А то я вже почала переживати, може моя *#усофобія недостатня», написала вона у Facebook.

Зазначимо, що насправді в ефірі програми “Говорить великий Львів” у кінці липня 2022 року Соколова висловлювала думку, що російських військових не варто брати в полон, а потрібно ліквідовувати на полі бою, після скоєних в Україні воєнних злочинів, як-от кастрації українських захисників та теракт у колонії в Оленівці з українськими військовополоненими.

Яніна Соколова – українська журналістка, громадська діячка, блогерка. Авторка і ведуча програми “Рандеву” на 5 каналі, проєктів на YouTube: “Вечер с Яниной Соколовой” та “Соромно!”. Засновниця проєкту “Я, Ніна” на допомогу онкохворим, медіаамбасадорка HeforShe в Україні, волонтерка.

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