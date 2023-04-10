Лукашенко просив у Шойгу “гарантії безпеки Білорусі”: щоб Росія захищала, як “свою територію”

Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко просив у Шойгу «гарантії безпеки Білорусі». Він заявив, що Мінську потрібні гарантії того, що Росія захищатиме Білорусь, «як свою територію», у разі нападу.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Радіо Свобода.

Він повідомив, що обговорював це питання із президентом Росії Володимиром Путіним.

На думку Лукашенка, Захід не виконує домовленостей щодо гарантій безпеки щодо Будапештського меморандуму.

«Ви знаєте, що західні держави розтоптали всі договори, угоди й заяви… Це звучало на переговорах [з президентом РФ Володимиром Путіним] так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки. Які нам гарантії безпеки може Америка надати?», питав Лукашенко в Шойгу.

Під час переговорів у Мінську Лукашенко обговорив із Шойгу бойову підготовку та організацію так званого спільного військвого альянсу. Лукашенко заявив, що Росія тримає в Білорусі «кілька тисяч військових».

«Ми долучалися до цього процесу настільки, наскільки це було необхідно. І разом з вашими офіцерами ми навчаємо цих хлопців, проводимо бойову підготовку. Готуємо, як годиться. Тому що нам тут не треба розслаблятися. Ви бачите, що поляки і литовці почали рухатися в наш бік. Тому це хороша допомога і підтримка для білоруської армії, яка захищає союзну державу на західному фланзі», сказав Лукашенко.

У свою чергу Сергій Шайгу повідомив, що росіянам дали п’ять полігонів на території Білорусі.

«Дійсно, тут досить велика група. І, звісно, сьогодні ми розглянемо всі питання її подальшого перебування, підготовки і, можливо, розширення рамок, які ви обговорювали разом з Володимиром Володимировичем», сказав Шойгу.

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