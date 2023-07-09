Чому Ердоган погодився відпустити командирів «Азовсталі» – аналітика

Політолог пояснив, чому Ердоган погодився відпустити командирів «Азовсталі».

Президент України Володимир Зеленський 8 липня повернувся до України разом із командирами захисників «Азовсталі», хоча раніше Україна і рф, за турецького посередництва, домовилися, що вони залишаться в Туреччині до кінця війни.

На думку політолога Володимира Фесенка, у Туреччині ніхто не знав, як довго буде тривати ця війна, і зараз ніхто не знає відповіді на це запитання. Але рішення дуже знакове.

Про це політолог розповів в ефірі національного телемарафону, пише ТСН, передає НСН.

«У росії більшість навіть провладних коментаторів фіксують тенденцію, яка проявилася раніше – це вже по відношенню до Туреччини, до Ердогана. Це ще один прояв послаблення путіна. Іноді відчуття складається, що путін – дурник, якого всі «кидають». Він сам таке враження складає. Але Ердоган, думаю, спеціально це зробив. Це демонстрація незадоволення з боку Туреччини. Це пов’язано з зерновою угодою, з шантажем, який кремль робить, хоче зірвати зернову угоду. Ердоган продемонстрував, що він незадоволений. А в росії деякі коментатори звертають увагу, що Ердоган поставив хрест на путіні», вважає політолог.

В ISW в свою чергу вказали, що російські так звані воєнкори розкритикували свій уряд, який заявив, що Туреччина і Україна порушили домовленість. «Воєнкори» задаються питанням, чому російська влада взагалі дозволила військовополоненим проживати в третій країні, яка не симпатизує рф.

«Заяви Ердогана про заявку України на членство в НАТО на додаток до звільнення захисників «Азовсталі» є помітним зрушенням у відносинах рф і Туреччини, хоча глибина і сталість очевидної підтримки Ердоганом України в даний час неясні», підсумували аналітики.

Додамо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна «заслуговує членства в НАТО» напередодні саміту 11-12 липня.

Таку заяву турецький лідер зробив на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

Аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) зазначити, що Ердоган також висловився за продовження «зернової угоди» і заявив, що обговорить обмін військовополоненими з президентом рф путіним, коли той приїде в серпні до Туреччини.

Нагадаємо, у вересні 2022 року з російського полону було звільнено п’ятьох українських командирів, це: Денис Прокопенко “Редис” з “Азова”, Сергій Волинський “Волина” з 36-ї бригади морської піхоти, Святослав Паламар та Олег Хоменко з “Азова”, Денис Шлега з Нацгвардії України. Їх п’ятьох обміняли на 55 російських військовополонених. Всі п’ятеро українських командирів за умовами обміну повинні були знаходитися в Туреччині до кінця війни. Проте вчора українські захисники повернулися на батьківщину.

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