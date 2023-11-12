Атаку на «Північні потоки» координував український ексрозвідник Червінський – ЗМІ

Атаку на «Північні потоки» координував український ексрозвідник Червінський, який наразі перебуває під вартою.

Американська газета Washington Post та німецький журнал Spiegel назвали колишнього українського розвідника Романа Червінського «координатором» операції з підриву газопроводів «Північний потік». Сам він заперечив будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах.

Про це пишуть Washington Post та Spiegel з посиланням на анонімні джерела, передає НСН, посилаючись на Громадське.

Співрозмовники видань стверджують, що Червінський керував логістикою та підтримкою команди з шести людей, яка орендувала вітрильник під фальшивими іменами та використовував глибоководне водолазне обладнання для розміщення вибухових зарядів на газопроводах.

За даними джерел, Червінський діяв не сам і не займався плануванням операції, а нібито отримував накази від більш високопоставлених українських чиновників, які зрештою підпорядковувалися головнокомандувачу Збройних сил України, генералу Валерію Залужному.

Через свого адвоката Червінський заперечив будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах.

«Всі припущення про мою причетність до атаки на “Північні потоки” поширюються російською пропагандою без жодних підстав», сказав ексрозвідник у письмовій заяві WP і Spiegel.

Українська влада не відповіла на перелік запитань щодо можливої причетності Червінського, зазначають видання.

Washington Post вважає, що роль Червінського ілюструє складну динаміку і внутрішнє суперництво між військовим та політичним керівництвом України.

Що відомо про Червінського?

Роман Червінський — колишній співробітник Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який став відомий у медіа за кількома операціями.

За його словами, у 2019 році він спланував і реалізував захоплення проросійського бойовика Володимира Цемаха, причетного до збиття Boeing 777 поблизу Донецька.

Крім того, він каже, що відповідав за операцію щодо затримання найманців ПВК «Вагнера», також відому як «Вагнергейт». Після провалу операції через можливий витік інформації він заявив, що на розвідників тиснули погрозами про звільнення та кримінальними провадженнями. Передавалися вони нібито з Офісу президента.

У 2022 році він брав участь у невдалій операції з переманювання російського літака. Через операцію СБУ відкрила кримінальну справу, пов’язавши її з ракетним обстрілом аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. Унаслідок обстрілу загинув командир військової частини, 17 українських захисників отримали поранення, було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Зараз Червінський перебуває під вартою.

Про прориви на «Північних потоках»

Представники Данії та Швеції 27 вересня 2022 року повідомили про виявлення двох витоків на газопроводі «Північний потік 1» у Балтійському морі лише за кілька годин після подібної аварії на газопроводі «Північний потік 2». А через два дні стало відомо ще й про четвертий витік. Обидва російські газопроводи є важливими для транзиту газу з рф.

У Німеччині та ЄС запідозрили, що причиною витоку є диверсія. У ЄС попередили, що будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним, тому на це потрібно рішуче відповісти.

Згодом росія звинуватила у вибухах Велику Британію, а в Лондоні ці звинувачення відкинули та назвали їх неправдою «епічного масштабу».

Наразі Данія, Німеччина та Швеція ще не завершили свої розслідування щодо проривів. Проте росія вже вважає їх упередженими та вимагає розпочати нове.

У березні 2023 року видання The New York Times із посиланням на «дані розвідки, перевірені офіційними особами США», повідомило, що атаку на газопроводи «Північний потік» минулого року здійснила певна «проукраїнська група» — диверсанти, які є громадянами України чи росії, або якоюсь комбінацією обох країн. Водночас джерела NYT не мають доказів, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції, або що диверсанти діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.

Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення про нібито причетність України до вибухів.

Згодом німецькі видання також заявили про «український слід». За даними ЗМІ, слідчим вдалося ідентифікувати орендовану в польської компанії яхту, яку нібито використали для операції. Вона, ймовірно, належить двом українцям. Також, за даними слідства, операцію на морі нібито проводила команда з шести людей — п’ятьох чоловіків та однієї жінки.

Тим часом видання Times заявило, що західна розвідка місяцями знає ім’я приватного спонсора підривів з України, однак його імені не розголошують, щоб захистити Україну, зокрема вберегти від публічної сварки з Німеччиною, яка барилася з важливою військовою допомогою. За даними видання, цей підозрюваний українець не пов’язаний з урядом.

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