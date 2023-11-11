Росія посилила обстріли балістичними ракетами. Про що це свідчить розповіла начальниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк

«Пуски балістики – небезпечні, оскільки виявити траєкторію удару – непросто», – наголосила Гуменюк.

Росія посилила обстріли балістичними ракетами. Це свідчить про розгубленість та відчай Кремля.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує НСН.

За її словами, протягом останніх тижнів українські військові фіксували декілька атак ворога з використанням балістичного виду озброєння, зокрема на півдні України.

Росія посилила обстріли балістичними ракетами – про що це свідчить пояснили в ОК «Південь»

Гуменюк додала, що пуски балістики – небезпечні, оскільки виявити траєкторію удару – непросто. Вона пояснила, що ракета відразу підіймається у вищі шари атмосфери й звідти вже спрямовує свій удар.

“Саме тому балістика небезпечна. Виявлення такої ракети, сигнал повітряної тривоги й вибух можуть бути фактично одночасно”, – зазначила вона.

Як відомо, вранці 11 листопада у Києві прозвучали вибухи, тоді оголосили повітряну тривогу. За даними Повітряних сил, Росія намагалася атакувати столицю балістикою.

Ще новини України: Вибухи у Києві 11 листопада – Ігнат розкрив деталі ранкової атаки