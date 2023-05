Воєнна розвідка Великої Британії розповіла, чим станом на зараз армія рф відрізняється від тієї, що була при повномасштабному вторгненні.

Зазначається, що станом на зараз російське угруповання військ в Україні переважно складається з погано навчених мобілізованих росіян і використовує здебільшого застаріле обладнання — це значно відрізняється від ситуації, що була на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає НСН з посиланням на Громадське.

Розвідка зазначила, що «на папері» російське Об’єднане угруповання військ в Україні організоване так само, як при вторгненні 446 днів тому.

Ймовірно, воно досі складається з понад 200 тисяч військовослужбовців, організованих у приблизно 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ.

Однак на практиці ситуація відрізняється, зазначили у розвідці Великої Британії.

У лютому 2022 року російська армія складалася з професійних військових, була значною мірою оснащена досить сучасною технікою і проходила регулярні тренування, прагнучи до складних спільних операцій.

Тепер же, за даними британської розвідки, сили рф переважно складаються з погано навчених мобілізованих резервістів і дедалі більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом російським підрозділам серйозно бракує чисельності. Армія рф регулярно проводить лише дуже прості операції на основі піхоти.

Також малоймовірно, що російська армія зможе ефективно пов’язувати великомасштабні військові дії вздовж усієї 1200-кілометрової лінії фронту, додали в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/OPF8Rnb6qx

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1OSqhICHO

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2023