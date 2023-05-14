На Запоріжжя окупанти пригнали підкріплення – 400 зеків

На Запоріжжя окупанти пригнали підкріплення – кількасот зеків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зверненні 14 травня, передає НСН.

На один із полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області прибула нова партія завербованих ув’язнених приватною військовою компанією «Вагнер».

Чотириста завербованих ув’язнених привезли на територію полігону для військової підготовки в районі Новопетрівки. Підготовка триватиме кілька тижнів.

Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із російських засуджених, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

У Генштабі додають, що противник і на інших напрямках намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації. Так, нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб .

Також, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області, окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

А що на фронті? На Запоріжжя окупанти вже не йдуть – обороняються

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області, Бурлацьке, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Берислав і Козацьке Херсонської області.

Обстріляли населені пункти Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дмитрівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон.

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