14 західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136 – оприлюднено список

Фахівці встановили 14 західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакує Україну.

Дані розслідування опублікувала громадська організація “Незалежна антикорупційна комісія” (НАКО), передає НСН.

Експерти проаналізували фюзеляжі дронів-камікадзе Shahed-136 (Герань-2), які Іран передає союзній терористичній Росії для руйнувань і вбивств в Україні, та дійшли висновку, що серед деталей є компоненти, виготовлені американськими, японськими, канадськими та швейцарськими компаніями, від процесорів та напівпровідників і закінчуючи Ethernet-трансіверами та картами пам’яті.

У великому звіті, який складений НАКО спільно з Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Truth Hounds і Global Diligence LLP, докладно описані десять російських атак із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

“Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об’єктів або активність поблизу від цілі”, повідомляє НАКО.

Автори звіту підкреслюють, що атаки Shahed-136 були навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, без відчутної військової переваги, що вказує на основну мету таких ударів – терор цивільного населення.

У звіті окремо зазначено, що використовувані агресором дрони виготовлені з використанням великої кількості західних компонентів. Зокрема конструкція “Шахедів” включає компоненти, виготовлені наступними компаніями:

Adesto Technologies (США);

Analog Devices (США);

Freescale (США);

Hemisphere (США);

Hitec USA Group (США);

International Rectifier (США);

Marvell Technology (США);

Maxim Integrated (США);

Micrel Semiconductor (США);

Micron Technology (США);

Texas Instruments (США);

Murata Manufacturing (Японія);

Tallysman (Канада);

STMicroelectronics (Швейцарія).

Всім компаніям були надіслані запитання щодо того, як вони оцінюють такі факти. Деякі відповіли засудженням війни РФ проти України та запевненнями, що працюють у правовому полі, а також обіцянкою посилити відстеження процесів перепродажу електроніки.

Автори звіту дали рекомендації щодо санкцій та експортного контролю, включно з правозастосуванням, корпоративною належною обачністю та процедурами “знай-свого-клієнта”, а також дипломатичною координацією для ефективного використання залежності Росії від західних компонентів.

14 західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136

Раніше ЗМІ неодноразово писали про численні факти і приклади того, як Росія обходить західні санкції. Іноді санкції порушувалися грубо і прямо, коли санкційні товари йшли транзитом через РФ, але по дорозі “зникали”. Більш витончені схеми передбачають кілька етапів перепродажу товарів в нейтральних країнах з кінцевою поставкою в РФ.

У червні Європейський союз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований в першу чергу на припинення спроб РФ обходити санкції. Один з найрадикальніших заходів цього пакету – погроза введення санкцій проти третіх країн, які допомагають або як мінімум не перешкоджають обходу санкцій через свою юрисдикцію.

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