Винних затримують: глава МВС Польщі про розсипане українське зерно

Глава МВС Польщі прокоментував випадки, коли розсипане українське зерно опиняється на землі замість того, щоб потрапити до місця призначення. Він заявив, що висипання українського зерна з транспортних засобів у Польщі є неприпустимим, польська влада реагуватиме на такі прояви анархії та затримуватиме винуватців.

Про це заявив в ефірі Польського радіо в середу глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський, реагуючи на кілька випадків висипання українського збіжжя з вагонів і вантажівок на території РП, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Неприйнятним є висипання зерна з транспорту, що сталося в кількох місцях. У кожній такого типу справі поліція реагує, винуватців буде затримано. Звичайно, що це злочин, і на такої анархізації в публічному просторі поліція й уряд Дональда Туска не дозволять, – заявив Кєрвінський

Він також зазначив, що в публічному просторі з’являється неправдива інформація про те, що транспорт з військовою і гуманітарною допомогою для України затримується, і є проблема з його перетином кордону.

Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально також і завдяки праці прикордонників, митників і поліції ,- наголосив глава МВС Польщі

Він також зазначив, що уряд Туска мусив вписати пункти пропуску (ПП) та окремі відрізки автомобільних доріг та залізниці до переліку об’єктів критичної інфраструктури, оскільки “ПП з країною, де ведеться війна, мають бути критичною інфраструктурою на випадок будь-якої небезпеки, яка може з’явитися”.

Країна повинна мати інструменти, щоб швидко реагувати, – наголосив глава МВС РП.

Нагадаємо, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу. За цей час сталося п’ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах. У цих випадках справи розслідувала поліція, і матеріали передавалися до прокуратури.

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