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У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців

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У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців
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У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців, передає НСН, посилаючись на Укрінформ. Район має назву «Мрія». Знаходиться він у місті Влардінген.

«Це особливе місце, бо про це говорить сама назва – «Мрія». Про що мріють українці? Про перемогу нашої країни, про повернення на Батьківщину, відновлення своїх міст і домівок після закінчення війни та щасливе майбутнє своїх дітей у вільній і безпечній Україні. І ці мрії обов’язково збудуться», – наголосив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич під час церемонії відкриття

Він також подякував Нідерландам за надання тимчасового притулку понад 90 тисячам українців, які через повномасштабне вторгнення Росії були змушені покинути власні домівки.

У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців

«Ми високо цінуємо всі зусилля нідерландського уряду та місцевої влади у створенні комфортних умов для українців, а також добрі серця та тепло простих нідерландців, які відкрили свої домівки для українських жінок та дітей», – підкреслив він

Своєю чергою державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів Ерік ван дер Бург зазначив, що «Мрія» є чудовим прикладом єднання та співпраці у важкі часи.

«Створення «Мрії» є зворушливим прикладом того, як громади та нації можуть співпрацювати в знак солідарності у важкі часи. Скористаймося цим моментом, щоб пам’ятати, що, незалежно від нашого походження, ми поділяємо спільні цінності та маємо можливість будувати разом краще майбутнє для всіх», – сказав він

Будівництво «Мрії» стартувало восени 2022 року. Притулок розрахований на 1000 осіб, і це найбільша за чисельністю локація для українців – тимчасово переміщених осіб.

У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців

«Мрія» є результатом пілотного проєкту, що втілюється спільно з муніципалітетом Влардінген і регіоном Роттердам-Рейнмонд. Тисяча українців із Влардінгена й інших муніципалітетів регіону Роттердам-Реймонд можуть жити у «Мрії» щонайпізніше до 1 липня 2026 року.

У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців

На території «Мрії» є школа, окремий спортивний комплекс, дитячі ігрові майданчики. Парковка автомобілів передбачена за периметром житлової зони водночас велосипеди мешканці “Мрії” можуть тримати біля своїх будинків. Кожна така квартира є умебльованою та забезпечена усім необхідним для господарювання. Також від найближчої зупинки метро мешканці “Мрії” можуть швидко дістатися центру міста Роттердам.

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