У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців, передає НСН, посилаючись на Укрінформ. Район має назву «Мрія». Знаходиться він у місті Влардінген.

«Це особливе місце, бо про це говорить сама назва – «Мрія». Про що мріють українці? Про перемогу нашої країни, про повернення на Батьківщину, відновлення своїх міст і домівок після закінчення війни та щасливе майбутнє своїх дітей у вільній і безпечній Україні. І ці мрії обов’язково збудуться», – наголосив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич під час церемонії відкриття

Він також подякував Нідерландам за надання тимчасового притулку понад 90 тисячам українців, які через повномасштабне вторгнення Росії були змушені покинути власні домівки.

«Ми високо цінуємо всі зусилля нідерландського уряду та місцевої влади у створенні комфортних умов для українців, а також добрі серця та тепло простих нідерландців, які відкрили свої домівки для українських жінок та дітей», – підкреслив він

Своєю чергою державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів Ерік ван дер Бург зазначив, що «Мрія» є чудовим прикладом єднання та співпраці у важкі часи.

«Створення «Мрії» є зворушливим прикладом того, як громади та нації можуть співпрацювати в знак солідарності у важкі часи. Скористаймося цим моментом, щоб пам’ятати, що, незалежно від нашого походження, ми поділяємо спільні цінності та маємо можливість будувати разом краще майбутнє для всіх», – сказав він

Будівництво «Мрії» стартувало восени 2022 року. Притулок розрахований на 1000 осіб, і це найбільша за чисельністю локація для українців – тимчасово переміщених осіб.

«Мрія» є результатом пілотного проєкту, що втілюється спільно з муніципалітетом Влардінген і регіоном Роттердам-Рейнмонд. Тисяча українців із Влардінгена й інших муніципалітетів регіону Роттердам-Реймонд можуть жити у «Мрії» щонайпізніше до 1 липня 2026 року.

На території «Мрії» є школа, окремий спортивний комплекс, дитячі ігрові майданчики. Парковка автомобілів передбачена за периметром житлової зони водночас велосипеди мешканці “Мрії” можуть тримати біля своїх будинків. Кожна така квартира є умебльованою та забезпечена усім необхідним для господарювання. Також від найближчої зупинки метро мешканці “Мрії” можуть швидко дістатися центру міста Роттердам.

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