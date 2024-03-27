Президент Сербії налякав всю країну: «Нас чекають важкі часи, яких ще не було»

Президент Сербії Александр Вучич налякав всю країну своїм повідомленням у Інстаграмі, опублікованим увечері 26 березня. Він заявив про важкі часи, які нібито чекають Сербію найближчим часом і яких ще не було.

Александар Вучич заявив, що отримав важкі новини і що на Сербію насувається загроза, передає НСН.

Вучич заявив, що на народ Сербії чекають виклики, які загрожують “життєво важливим національним інтересам” країни.

Зараз мені непросто сказати, які новини ми отримали в останні 48 годин… Найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма викликами, які нас чекають. Буде важко, як ніколи важко. Ми будемо боротися. Сербія переможе, – написав Вучич у соцмережі

Про що саме йдеться, президент Сербії не конкретизував.

Реакція громадян Сербії

Занепокоєні мешканці закликають негайно роз’яснити цю “важливу інформацію”, не розуміючи суті такого повідомлення без конкретики. У коментарях до допису вони висловлюють своє незадоволення:

“Чому ми читаємо цей пост? Скажіть відразу, хто і що загрожує. Цих загадкових історій вже досить…”

“Сербія і наш народ переможуть! Головнокомандувачу, сербська молодь стоїть за вами!”

“Тільки сподіваюся, що не буде війни.”

“Шановний Президенте, не викликайте паніки. Якщо ви маєте щось нам повідомити, зробіть це якомога швидше. Ми як нація вже занадто довго чекали і турбувалися!”

Багато сербів хвилюються через можливу загрозу нової війни, деякі просто закликають до єдності з гаслом “Сербія переможе” і обіцяють підтримку Вучичу.

Станом на зараз коментарі до допису вже закриті.

Варто зауважити, що на офіційному сайті президента країни немає жодного сповіщення про небезпеку. Аналогічно, на сайті парламенту немає жодних згадок про це. Однак на іншій своїй сторінці у Instagram Вучич продублював це повідомлення.

Відомо, що нещодавно Вучич відвідав оборонний завод в Куршумлії.

Також варто нагадати, що кілька днів тому Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово отримає членство в організації з прав людини та верховенства права

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