Будемо вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні – новий прем’єр Польщі Туск

Новий прем’єр Польщі Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Про це пише «Європейська правда», передає НСН.

Відповідну заяву Туск зробив під час виступу в Сеймі, де представив програму дій та склад нового уряду, Onet

Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації (війни) в Україні. Вони кажуть президенту (України) Зеленському, що вони втомилися від ситуації, – сказав Дональд Дуск

За його словами, напад на Україну – це “напад на всіх нас”. Прем’єр закликав одним голосом говорити про Україну, що, переконаний він, має об’єднувати поляків.

Новий очільник уряду додав, що допомога Польщі Україні є дуже важливою, але водночас вказав, що Варшава має бути наполегливою, коли йдеться про інтереси, зокрема, польських фермерів.

Але ми повинні пам’ятати, за що йде війна. Що українці воюють за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, що вони воюють за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються, – наголосив Туск

Прем’єр також оголосив, що через кілька десятків годин він вирушає до Брюсселя, сподіваючись переконати союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії.

Тільки об’єднаний Захід може допомогти Україні перемогти в боротьбі за демократичні цінності, – резюмував Туск

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем’єр-міністра Дональда Туска вранці в середу 13 грудня.

Нагадаємо, раніше Туск обіцяв що новий уряд Польщі швидко розблокує кордон з Україною

А сьогодні ситуація на кордоні така.

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