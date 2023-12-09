Новий уряд Польщі швидко розблокує кордон з Україною – Туск

Голова найбільшої коаліції в новообраному парламенті Дональд Туск запевняє, що новий уряд Польщі швидко розблокує кордон з Україною. Про це пише, цитуючи політика, «Голос Америки», передає НСН.

Туск, зокрема, під час зустрічі з представниками ЗМІ у п’ятницю 8 грудня, заявив, що провів зустрічі з кандидатами на міністерські посади в майбутньому уряді, який розв’язуватиме проблеми між Варшавою та Києвом.

Політик висловив сподівання, що за новий кабінет буде проголосовано вже 12 грудня, а приведення уряду до присяги відбудеться наступного дня, щоб Польща могла взяти участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі 14-15 грудня. На зустрічі серед іншого мають розглядатися такі ключові питання як можливість початку переговорів про членство України, а також про кількарічну програму європейської допомоги Україні на €50 млрд.

Очільник опозиції наголосив на пріоритетності внутрішніх питань і розкритикував чинний уряд Матеуша Моравецького. Він заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.

За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв’язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

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