Потоп у Росії: прорвало ще одну греблю, міста йдуть під воду одне за одним (відео)

Потоп у Росії триває, і ситуація погіршується. Міста йдуть під воду внаслідок масштабної повені, яка виникла через прориви дамб. Цьому сприяють потепління і опади. У 39 регіонах підтоплено вже понад 10 тисяч житлових будинків. У різній мірі від повені страждають Оренбурзька, Курганська, Самарська області, Алтайський край та інші. Під загрозою підтоплення Тюмень. Евакуйовано вже більше 600 тис мешканців в різних регіонах.

Про це НСН повідомляє, провівши моніторинг російських ЗМІ і телеграм-каналів.

За інформацією медіа, рівень води в Оренбурзькій області продовжує підійматися, евакуйовано понад 6 тисяч осіб, з них близько 1200 перебувають у пунктах тимчасового розміщення. Найбільше постраждав Орськ, де 7 квітня прорвало греблю. У місті виходить із берегів ще одна річка, Єлшанка. Мер Орська Василь Козупіця закликав місцевих жителів евакуюватись у безпечне місце. З міста вже евакуювали понад 6 тисяч людей. По Орську можна пересуватися вже тільки на човнах.

Повінь дісталася сусіднього з Орськом Новотроїцька. Тут сьогодні теж прорвало захисну дамбу. Почалася евакуація мешканців до пунктів тимчасового розміщення. Про це повідомив голова регіону Денис Паслер.

За даними регіонального гідрометцентру, у понеділок, 8 квітня, о 8:00 за місцевим часом рівень води в річці Урал, що проходить через Орськ та Новотроїцьк, зріс на 16 сантиметрів та досяг 872 сантиметри. Небезпечною у цьому районі вважається позначка 930 сантиметрів.

Рівень води в Оренбурзі, за прогнозом фахівців, вже скоро перевищить небезпечне значення, сказав мер Сергій Салмін та закликав мешканців терміново евакуюватись. Максимальний прихід паводку до міста очікується 10 квітня. За словами Салміна, влада розраховує, що після 20 квітня ситуація почне стабілізуватися. Станом на сьогодні в Оренбурзі затоплено два мікрорайони, 17 СНТ і три населені пункти в межах міста. Із зони підтоплення евакуювали 786 людей, зокрема 35 дітей.

У Курганській області, куди наближається вода, може бути підтоплено понад 10 тисяч будинків, присадибних ділянок та дач. Губернатор закликав мешканців низки територій евакуюватись.

Підтоплено житлові будинки також у Самарській області, Алтайському краї та інших регіонах. У Сибірському, Приволзькому та Центральному федеральних округах прогнозується потепління, а значить активне сніготанення та розлив річок.

Під час евакуації села Полудні перекинувся човен з дорослими і дітьми. На відео бачимо, що спочатку рятувальник просить людей пригнутися від гілок, а потім човен завалюється набік і людей починає зносити бурхливим потоком.

Тим часом, багатотисячна армія окупантів та їхні посіпаки на захоплених територіях продовжують тероризувати Україну замість того, аби повернутися додому і допомагати рятувати своїх земляків.

Раніше ми писали: В Орську ситуація критична, вода суне на інші регіони – все це рівно через 10 місяців після підриву Каховської ГЕС

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