В Орську ситуація критична, вода суне на інші регіони – все це рівно через 10 місяців після підриву Каховської ГЕС

В Орську ситуація критична, а повінь поширюється на інші регіони росії і очікується погіршення обстановки. Допомагає погода – синоптики прогнозують сильні дощі. І все це відбувається рівно через 10 місяців після підриву росіянами Каховської ГЕС та дамби. Греблю в Орську прорвало в ніч з 5 на 6 квітня за київським часом.

НСН розповість, що зараз відбувається в Орську та інших містах регіону.

Отже в Орську прорвало греблю, збудовану лише у 2013 році і про яку місцеві посадовці ще за два дні до прориву говорили, що вона витримає силу води. Зокрема, про таке заявляв мер після особистого огляду дамби.

Але в Росії все як завжди, а точніше навіть гірше ніж завжди, адже тепер левова частка грошей з бюджету йде на війну в Україні, а не на благоустрій у власній державі.

Тож Орськ сьогодні тоне – і винних у цьому місцевим слід шукати, подивившись у дзеркало. Адже саме вони обирають і підтримують свою кровожерливу владу.

В Орську ситуація критична

В Орську ввечері 6 квітня прорвало вже третю дамбу. Після цього рівень річки Урал в Оренбурзькій області сягнув 11 метрів. За ніч вода практично затопила селища Нікель та Будівельник. Підтоплено ще приблизно 4,4 тисячі будинків.

Зазначається, що якщо раніше вода просто переливалась через споруду, то тепер дамба повністю зруйнована й потік ніщо не зупиняє. Всього, за офіційними даними, в області підтоплено понад 6600 житлових будинків. Ще 153 населені пункти відрізані паводковими водами.

Глава МНС РФ Олександр Куренков, який напередодні прибув в регіон, охарактеризував ситуацію з повінню у місті Орськ як критичну.

З таким визначенням погоджується і мер міста.

Повенева ситуація в Оренбурзі залишається критичною, вода прибуває, найближчими днями її рівень тільки зростатиме, – сказав він

РосЗМі повідомляють, що у старому місті пересуватися можна лише човнами. Глибина води тут сягає двох метрів.

Усі школи в Орську переведені на дистанційне навчання через паводок.

І вишенька на торті: Орський НПЗ призупинив роботу у зв’язку з аномальною повінню.

Прогноз щодо паводку в Оренбурзькій області ускладнюється сильними опадами, які очікуються в найближчу добу, заявила прес-служба уряду регіону.

Також представники влади кажуть, що Орськ прийняв основний, перший удар стихії, але підтоплення фіксуються по всьому руслу річки Урал, включаючи Челябінську область, Башкирію. А вже сьогодні-завтра хвиля повені досягне Оренбурга, її пік очікується до 10 квітня, – повідомляє Росгідромет.

Крім того, прогнозується несприятлива ситуація з паводком на території Курганської області, повідомив голова МНС РФ Олександр Куренков.

Ще новини України і світу: Чи справді у Каховське водосховище повертається вода, і що буде далі (відео)

Наш Телеграм