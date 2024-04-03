Чи справді у Каховське водосховище повертається вода, і що буде далі (відео)

Чи справді у Каховське водосховище повертається вода, і що буде далі, розповів еколог, керівник сектору охорони природи Національного заповідника «Хортиця» Михайло Муленко.

Коментар фахівець надав журналістам «Радіо Свобода» передає НСН.

Весняне водопілля спричинило значний підйом рівня води по всьому Дніпру: почали наповнюватись і території так званого Великого Лугу – сотні проток та низинних ділянок. Але чи означає це, що спустошені після руйнування Каховської ГЕС території можуть знову стати водоймами?

На це питання відповів Михайло Муленко.

Він розповів, що в районі Хортиці станом на кінець березня рівень води піднявся від мінімуму, який зафіксовано після підриву Каховської ГЕС, приблизно на 3 – 3,5 метри.

Якщо після підриву вона впала на 5 метрів, то зараз піднялася назад на 3,5 метри. Але все одно вона не досягає тих позначок, які були за часів Каховського водосховища, – сказав еколог

І станом на зараз, за його словами, вода відійшла на 7 метрів по берегу, оголивши каміння, які раніше були затоплені.

Що буде далі з водою у Каховському водосховищі?

На думку Муленка, приблизно до середини квітня вода в районі Хортиці може піднятися ще на півметра – метр. Ці показники будуть різними для різних ділянок. Там, де русло Дніпра розширюється, вода розливається вшир, тобто рівень підйому буде меншим.

Чи означають оприлюднені у мережі супутникові знімки, що у Каховське водосховище повертається вода?

Відповідаючи на це питання, фахівець звернув увагу на те, що знімки, зроблені супутником, проходили певну обробку фільтрами. Тому стверджувати, що все виглядає саме так, як на фото, неможна. Те, що позначено на них синім і що можна сприйняти за воду, насправді може бути просто вологим ґрунтом

Що буде далі?

Крім того, Муленко розповів, що процес водопілля проходитиме орієнтовно до середини квітня, коли рівень води досягне свого максимуму. А далі рівень знову знижуватиметься. І вже приблизно у червні все повернеться до тих показників, які мали місце після спрацювання Каховського водосховища.

Чи справді у Каховське водосховище повертається вода: детальніше у відео

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