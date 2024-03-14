До Каховського водосховища повертається вода. Про це повідомив експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України Григорій Коломицев для Texty.org.ua, передає НСН.

До Каховського водосховища знову почала повертатися вода. За останніми супутниковими знімками можна побачити, що значна частина раніше висушеної території колишнього водосховища наразі занурена під воду.

За словами Коломийцева, таке явище пояснюється весняним таненням снігів. Він додав, що супутникові знімки чітко показують підвищення рівня води, що відповідає ситуації весняної повені на річковій долині.

За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років, – пояснив експерт

До Каховського водосховища повертається вода: знімки з супутника

Нагадаємо, Кабмін заборонив використання дна колишнього Каховського водосховища

Кабінет міністрів заборонив передавання у власність та використання земель, які займало Каховське водосховище. Рішення ухвалено на засіданні 12 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Урядовим рішенням заборонено передавання у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище.

Виняток передбачено для передавання у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд.

Заборона діє на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.

Держгеокадастру доручено внести до Державного земельного кадастру відомості про землі, які займало Каховське водосховище, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.

Крім того, на законодавчому рівні планується ввести багаторічний мораторій на зміну цільового призначення суші, що з’явилася в результаті зникнення Каховського водосховища.

Також ми повідомляли: Без Каховського водосховища Україна лише виграє – еколог пояснив, чому

Ще новини України: Початок Великого посту і нова дата Благовіщення: церковний календар на березень 2024