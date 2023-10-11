Пошкодження газопроводу Естонія-Фінляндія: НАТО обіцяє рішучу відповідь

НАТО обіцяє рішучу відповідь, якщо буде доведено, що пошкодження газопроводу Естонія-Фінляндія було навмисним, передає НСН.

Якщо буде підтверджено, що газогін Balticconnector між Фінляндією та Естонією було підірвано навмисно, то Альянс «дасть об’єднану та рішучу відповідь». Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі у середу, 11 жовтня.

Столтенберг зазначив, що міністри під час засідання розглянуть інцидент у Балтійському морі, де було завдано шкоди критично важливій підводній інфраструктурі.

Він сказав, що вже розмовляв з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром та продовжує перебувати з ними у тісному контакті.

Зараз важливо встановити, що сталося і як це могло статися. Якщо буде доведено, що це був цілеспрямований напад на критично важливу інфраструктуру НАТО, то це, звичайно, зустріне об’єднану і рішучу відповідь НАТО, — підкреслив генсек НАТО

Тим часом міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що пошкодження газопроводу Balticconnector між Естонією та Фінляндією було викликане “досить грубою силою”. Втім, він додав, що слідчі дії ще тривають.

Про це Ханно Певкур заявив агентству Reuters.

Виразно видно, що ці пошкодження викликані досить грубою силою, – сказав він

Він додав, що слідчі нічого не виключають на цьому етапі.

Так що саме нам ще належить уточнити, але на цю мить швидше схоже, що це був механічний вплив або механічна руйнація, – додав міністр.

Пошкодження газопроводу Естонія-Фінляндія: що було раніше

Нагадаємо, аварія на газопроводі Balticconnector сталася в ніч проти 8 жовтня — у розпал сильного шторму було зафіксовано зниження тиску. Подачу газу перекрили, пізніше виявили пошкодження і несправність у кабелі зв’язку між Фінляндією та Естонією.

Згодом фінські ЗМІ повідомили, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.

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Прикордонна служба і Сили оборони Фінляндії негайно почали розслідування.

10 жовтня норвезькі сейсмологи з неурядового дослідницького інституту NORSAR повідомили, що вони зафіксували ознаки вибуху у Балтійському морі біля Фінляндії у ніч пошкодження газопроводу Balticconnector.

11 жовтня газета Iltalehti з посиланням на джерело у сфері закордонних справ і безпеки Фінляндії зазначила, що Росія могла атакувати газопровід Balticconnector між Фінляндією та Естонією. За оцінками експертів, труба вийде з ладу за кілька місяців.

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