Польські фермери почали акцію протесту на кордоні з Литвою. Про це повідомляє литовське видання BNS, передає НСН. Акція протесту проходить на трасі А5.

Повідомляється, що 30-40 протестувальників спостерігають, як поліція і митниця перевіряють вантажівки, що приїжджають з Литви.

Журналісти видання зазначають, що поки, як правило, справа закінчується пред’явленням документів, іноді оглядають вантаж.

Як зазначається, українське зерно йде транзитом через Євросоюз у порти країн Балтії. Але польські фермери вважають, що насправді воно ввозиться з Польщі до Литви і тут же їде назад для продажу в ЄС уже під виглядом європейського (польські фермери кажуть, що це недобросовісна конкуренція; крім того, вони побоюються ввезення російського зерна під виглядом українського).

Як повідомляється, акція триватиме тиждень. Спочатку фермери збиралися перекрити трасу, але владі вдалося домовитися про тотальні перевірки вантажівок.

Зі свого боку міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс заявив, що атмосфера на кордоні здається мирною. Журналісти підтверджують, що заторів немає.

Проте генеральний комісар литовської поліції попросив тих, хто їздить до Польщі з економічних причин, найближчого тижня утриматися від таких поїздок.

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