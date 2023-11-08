США мають чіткий план допомоги Україні – Блінкен

США мають чіткий план допомоги Україні. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, передає НСН.

Ентоні Блінкен підкреслив, що Вашингтон має чіткий план дій для надання допомоги Україні у забезпеченні захисту від російської агресії.

Таку заяву він оприлюднив коментарі на своїй сторінці в Х (Twitter), де поширив повідомлення міністра фінансів США Джанет Єллен.

Міністр фінансів приєдналася до листа американських посадовців, що закликали Конгрес повністю підтримати прохання Президента Байдена щодо подальшої фінансової підтримки України.

Блінкен підкреслив, що росія розпочала війну проти України і може завершити її будь-якого часу, вивівши свої війська та припинивши наступ.

Він також зауважив, що до тих пір, поки рф не припинить ворожі дії, США мають чіткий план дій: надавати допомогу Україні для її власного захисту, підтримувати український народ і притягати рф до відповідальності.

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