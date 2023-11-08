5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ПолітикаСША

США мають чіткий план допомоги Україні – Блінкен

Адмін сайту
США мають чіткий план допомоги Україні – Блінкен
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

США мають чіткий план допомоги Україні. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, передає НСН.

Ентоні Блінкен підкреслив, що Вашингтон має чіткий план дій для надання допомоги Україні у забезпеченні захисту від російської агресії.

Таку заяву він оприлюднив коментарі на своїй сторінці в Х (Twitter), де поширив  повідомлення міністра фінансів США Джанет Єллен.

Міністр фінансів приєдналася до листа американських посадовців, що закликали Конгрес повністю підтримати прохання Президента Байдена щодо подальшої фінансової підтримки України.

Блінкен підкреслив, що росія розпочала війну проти України і може завершити її будь-якого часу, вивівши свої війська та припинивши наступ.

Він також зауважив, що до тих пір, поки рф не припинить ворожі дії, США мають чіткий план дій: надавати допомогу Україні для її власного захисту, підтримувати український народ і притягати рф до відповідальності.

США мають чіткий план допомоги Україні – Блінкен

Ще новини України і світу: Новий спікер палати представників Конгресу США зробив першу заяву щодо допомоги Україні

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×