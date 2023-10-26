Новий спікер представників Конгресу США трампіст Джонсон зробив першу заяву щодо допомоги Україні, передає НСН.

Як відомо, новим спікером палати представників Конгресу США став 51-річний республіканець Майк Джонсон. За кандидатуру Джонсона напередодні проголосували 220 конгресменів-республіканців. Жоден республіканець не проголосував проти Джонсона. Його конкурент демократ Хакім Джеффріс отримав 209 голосів.

Майк Джонсон, республіканець від штату Луїзіана, вже приведений до присяги як 56-й спікер Палати представників.

Новий спікер палати представників Конгресу США зробив першу заяву щодо допомоги Україні

Нагадаємо, у травні 2022 року Джонсон голосував проти виділення Україні пакета допомоги на $40 млрд і пропонував витрачати кошти на укріплення власного кордону та інші потреби всередині країни.

Але вже у процесі обрання на посаду спікера він заявив, що готовий обговорити питання допомоги Україні у її війні з Росією. На це звернув увагу Bloomberg.

Бувши раніше скептиком у питанні допомоги Україні, Джонсон сказав, що відкритий до переговорів про запит (президента США Джо) Байдена про виділення додаткового фінансування для допомоги в контрнаступі проти Росії, – вказує видання. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що відкритий до переговорів щодо надання допомоги Україні, але “за певних умов, – повідомляє також видання NBC

Джонсона запитали, чи підтримує він збільшення допомоги Україні. “Ми всі підтримуємо. … У нас будуть певні умови, над якими ми працюємо”.

Ми хочемо підзвітності та чітких цілей від Білого дому. Але ми будемо вести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно, – сказав він

Президент США Джо Байден привітав Джонсона і закликав його сприяти ухваленню в Конгресі додаткового фінансування, зокрема й для України, інформує пресслужба Білого дому.

Американський президент нагадав, що раніше підтвердив готовність працювати з будь-яким спікером нижньої палати Конгресу незалежно від того, яку партію він представляє.

Він додав, що протягом обрання Палатою представників спікера підготував “історичний пакет додаткового фінансування, який зміцнює наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, захищає наші кордони та інвестує в американський народ”.

“Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій. Ми повинні діяти швидко, щоб задовольнити наші потреби в галузі національної безпеки і уникнути урядового шатдауну через 22 дні”, – зазначив Байден, закликаючи схвалити пакет

Хто такий Майк Джонсон

Майк Джонсон є членом Палати представників з 2016 року і перебуває в Конгресі США четвертий термін. З 2021 року він був віцеголовою Палати представників від Республіканської партії. Джонсон працює в комітетах Палати представників з питань правосуддя та збройних сил.

До роботи в Конгресі Джонсон був членом Палати представників штату Луїзіана, адвокатом з конституційного права, викладав у коледжі та вів ток-шоу.

Джонсон є прихильником експрезидента Дональда Трампа і в 2020 році допомагав Трампу, який намагався скасувати результати президентських виборів – очолював групу підтримки позову від штату Техас про скасування результатів голосування у штатах Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин.

Майк Джонсон виступає проти абортів та підтримує обмеження проти ЛГБТ. Він виступив за обмеження обговорення питань орієнтації та гендерної ідентичності у бюджетних установах.

Чого чекати від нового речника Конгресу США

Своїми думками поділився політтехнолог Олексій Голобуцький.

Ось, що він написав у своєму Телеграмі:

“Приємного мало, звісно, але і трагедії не передбачається. Скасувати чи зменшити військову і технічну допомогу Україні в Джонсона не вийде. А от з фінансовою допомогою дійсно можуть перекрити джерела — повністю, частково, остаточно чи тимчасово, сказати складно.

Що це означає для нас? Точно буде більше ревізій, більш жорстких і прискіпливих ревізій, аудитів, перевірок, прямих втручань і зовнішнього контролю. Зважаючи на щоденні повідомлення про більш чи менш крупну корупцію на всіх рівнях (від військкомів до масштабних державних проєктів), це швидше варто оцінювати позитивно, ніж негативно. Америка схоче знати максимум достовірної інформації, як використовується вся її допомога.

Тягар фінансової допомоги, ймовірно, дійсно переміститься на ЄС.

Але щодо Америки і консервативного спікера Палати представників не варто відкидати ще один момент: консервативні республіканці завжди були за підтримку вітчизняного військово-промислового комплексу. Це сила, це геополітичний диктат, це робочі місця для електорату республіканців. Тобто, допомога Україні в плані зброї і техніки може навіть збільшитись: бо це спустошує склади США і стимулює заповнювати їх новітнім озброєнням замість застарілого, виробленого в 1980-90-х, а іноді й раніше (їхні фахівці часто шоковані успішним застосуванням старої зброї — “ти диви, воно ще успішно долітає і результативно вибухає, не розвалилось і не згнило за пів століття!”)”

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