Державний секретар США Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан незабаром може вторгнутися до Вірменії. Про це повідомляє видання Politico, передає НСН.

Азербайджан незабаром може вторгнутися до Вірменії – Блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан незабаром може вторгнутися до Вірменії, за словами двох людей, знайомих з розмовою.

Цей дзвінок вказує на глибину стурбованості адміністрації операціями Азербайджану проти регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити «коридор» уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном. Алієв пригрозив розв’язати питання «силою».

У телефонній розмові 3 жовтня законодавці тиснули на Блінкена щодо можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни в регіон Нагірного Карабаху у вересні, повідомили люди, яким було надано анонімність для обговорення делікатної розмови.

Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати давню відмову, яка дозволяє США надавати військову допомогу Баку. Він додав, що держава бачить можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії найближчими тижнями.

Однак, Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном законодавцям-демократам, серед яких Ненсі Пелосі та Анна Ешоо з Каліфорнії та Френк Паллоне з Нью-Джерсі.

Ще двоє підтвердили, що відбувся брифінг щодо ситуації в Азербайджані, але подробиць не повідомили.

У заяві Державний департамент відмовився коментувати дзвінок, але підкреслив прихильність департаменту «суверенітету та територіальній цілісності Вірменії» та вирішенню конфлікту шляхом «прямих переговорів».

Рішення відкласти продовження заяви також показове. Щороку, починаючи з 2002 року, США видають відмову, що дозволяє їм обійти положення Закону про підтримку свободи, яке забороняє США надавати військову допомогу Азербайджану у світлі його поточних територіальних суперечок з Вірменією. Термін дії заяви закінчився в червні, і держава раніше не надала жодних пояснень, чому вона ще не подала запит на поновлення.

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