Палата представників США ухвалила важливе рішення щодо України

Палата представників США (нижня палата Конгресу) ухвалила важливе рішення щодо України. Тут було ухвалено резолюцію щодо викрадення українських дітей.

Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає НСН.

Палата представників США прийняла резолюцію щодо викрадення українських дітей.

Основні положення резолюції:

визнається, що уряд рф під керівництвом путіна є відповідальним за протиправне та незаконне викрадення дітей з України, такі дії офіційно найсуворіше засуджуються;

проголошується, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов’язанням росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є геноцидом;

заявляється, що рф намагається знищити покоління українських дітей і, таким чином, підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян України і лідерів, а також можливість відбудувати Україну після неспровокованої російської війни, ціллю якої є знищення унікальної української мови, культури, історії та ідентичності;

констатується, що вторгнення росії в Україну збільшило ризики того, що діти можуть постраждати від торгівлі та експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті.

Тим часом, до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей вже входять 33 країни.

Серед них Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Коста-Рика, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та США.

Коаліцію співочолюють Україна та Канада.

Про це у своєму телеграм-каналі теж повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він висловив впевненість, що маючи таку підтримку, Міжнародна коаліція забезпечить реалізацію пункту 4 Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб».

Перше засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей відбулося в Києві у лютому 2024 року.

Коаліція фокусується на виявленні місць перебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних українців. А також – на сприянні їх возз’єднанню з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, наданні необхідної реабілітаційної допомоги після повернення тощо.

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