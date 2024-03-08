Польща ухвалила рішення щодо ввезення продуктів з росії та Білорусі – подробиці

У Польщі ухвалили резолюцію щодо запровадження санкцій на ввезення продуктів з росії та Білорусі. У документі вказується, що імпорт сільськогосподарської продукції з цих країн приносить величезні доходи їхнім виробникам, торговцям та бюджетам.

Про це повідомляє Польське радіо, передає НСН.

Польща ухвалила рішення щодо ввезення продуктів з росії та Білорусі

“Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів”, – сказала депутат Марта Вцисло.

При цьому вона наголосила: Польща має переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам. А також бути солідарними з Україною.

Ба більше, на підтримку документу виступили і в партії “Конфедерація”, яка підтримує протести польських фермерів на кордоні. Так, депутат Вітольд Туманович заявив про підтримку резолюції, “але, на його думку, конкретні дії має вжити уряд”.

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