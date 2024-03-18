Вибори Путіна відбулися: що сказав диктатор, хто його привітав, як реагує світ

Вибори Путіна у Росії завершилися. Як і очікувалося, на виборах Путіна переміг Путін – причому нібито з рекордною кількістю голосів за всю історію. Хоч офіційно результати ще не оголосили, але саме такі дані озвучують вже зараз, опрацювавши майже 100% бюлетенів. Що сказав «переобраний» диктатор, хто з лідерsв країн привітав його, як реагує світ.

Про все це в матеріалі НСН нижче.

Вибори Путіна – які резульnати озвучені

Кремлівський диктатор Путін «переміг» на так званих виборах президента рф, що тривали 15-17 березня. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

За підрахунками ЦВК рф, станом на ранок 18 березня, коли оброблено вже 99,75% голосів, за путіна проголосували 87,29% виборців.

Іншим «кандидатам» у президенти віддали таку кількість голосів:

Микола Харитонов — 4,30%

Владислав Даванков — 3,84%

Леонід Слуцький — 3,21%.

У ЦВК зазначили, що на виборчу дільницю прийшли 11 916 181 людей, що вдвічі більше, ніж на попередніх «виборах» у 2018 році.

На окупованих територіях так звані показники путіна є високими: на сході України він нібито набрав до 95%, у Херсонській області — 88,12%, у Севастополі — 90,9%, а в Криму — 93,27%.

Цьогоріч результат на користь путіна є максимальним за всі рази, коли він висувався президентом.

Явку на цих виборах також називають рекордною в історії сучасної Росії: на дільниці нібито прийшли понад 87,1 мільйони осіб, тобто 77,44% виборців.

Хто привітав Путіна

Глава КНДР Кім Чен Ин привітав російського диктатора Володимира Путіна з переобранням на п’ятий термін за підсумками так званих «виборів президента РФ».

Про це повідомило північнокорейське державне пропагандистське агентство KCNA. Водночас текст вітальної телеграми, яку посол КНДР має передати до російського МЗС, не наводиться.

Раніше російського диктатора з «перемогою» привітали його колеги з Венесуели та Нікарагуа Ніколас Мадуро та Даніель Ортега.

Крім того, до них долучилися також президенти Узбекистану Шелкат Мірзіоєв та Таджикистану Емомалі Рахмон, які відзначили «високу явку» виборців, назвавши її ознакою «підтримки та довіри» з боку росіян.

А от друг Лукашенко на момент публікації цього матеріалу ще не розродився привітанням.

Втім, ще 17 березня МЗС Білорусі заявило, що президентські вибори, які відбулися в Росії, “були проведені в повній відповідності з національним законодавством, відбулися на конкурентній основі та за умови забезпечення вільного волевиявлення громадян”.

Високий рівень явки виборців у всіх регіонах Росії став чіткою і адекватною відповіддю громадян на найсильніший зовнішній тиск, спроби недоброзичливців зірвати вибори, посіяти в суспільстві страх і недовіру до влади, — йдеться в заяві МЗС

Там же зазначили, що відправили своїх спостерігачів до РФ і вони не зафіксували жодних фактів, “здатних поставити під сумнів легітимність виборів Президента Російської Федерації”.

Як реагує світ на вибори у Росії

Світові лідери приєдналися до Президента України Володимира Зеленського, який засудив перемогу російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у Росії, які тривали 15-17 березня. Про це повідомляє Daily Mail.

Першим Путіна «привітав» глава Європейської Ради Шарль Мішель, який зробив це ще на початку виборів 15 березня.

Я хотів би сьогодні привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Без свободи. Без опозиції. Без виборів, — написав Мішель у соцмережі Х

Щодо виборів у Росії висловився й міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. За його словами, таким чином Росія не шукає шляху до миру.

Незаконним проведенням виборів на території України Росія демонструє, що вона не зацікавлена в пошуку шляху до миру. Велика Британія продовжить надавати гуманітарну, економічну та військову допомогу українцям, які захищають свою демократію, — зазначив посадовець у соцмережі Х

Своєю чергою, представник нацбезпеки Білого дому теж вказав на “справедливість” президентських виборів у Росії.

Вибори, вочевидь, не є ані вільними, ані справедливими з огляду на те, як Путін саджав до в’язниці політичних опонентів і не дозволяв іншим балотуватися проти нього, — заявили в США

У Міністерстві закордонних справ Німеччини зазначили, що “псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними”, і їх результати не викличуть жодного здивування.

Правління Путіна авторитарне, він спирається на цензуру, репресії та насильство. “Вибори” на окупованих територіях України є недійсними і є ще одним порушенням міжнародного права, — стверджують в МЗС

А от у МЗС Польщі нагадали, що “голосування відбувалося в умовах крайніх репресій проти суспільства, що унеможливлюють зробити вільний, демократичний вибір”.

Що сказав Путін

Путін, виступаючи 17 березня у виборчому штабі після завершення голосування, заявив, що реакції Заходу на результати «виборів» у Росії є «очікуваними».

Також диктатор заявив, що «перш за все, потрібно вирішувати завдання у рамках СВО»

Отже, російський диктатор Владімір Путін вважає своїм першочерговим завданням на посту президента війну з Україною.

«Передусім нам потрібно вирішувати завдання в рамках СВО [спеціальної військової операції, як у РФ називають війну з Україною], зміцнювати обороноздатність, зміцнювати збройні сили. Це відбувається дуже гарним темпом і з чудовою якістю», – сказав Путін увечері 17 березня

Крім того диктатор заявив, що у разі конфлікту росії з НАТО, світ опиниться “за один крок” від Третьої світової війни

Ще заяви Путіна на прес-конференції у виборчому штабі:

Результати виборів – це довіра з боку громадян країни та їх надії на те, що ми все зробимо так, як заплановано.

Люди прийшли на вибори президента, щоб створити умови внутрішньої політичної консолідації.

Про виклики на новому терміні: нам потрібно вирішувати завдання СВО, зміцнювати обороноздатність та Збройні сили.

Про новий кабмін: метушитися не потрібно, є два з половиною місяці, подумаємо спокійно.

Про РДК: такі ж власівці, які воюють на боці бандерівців.

Про смерть Навального: таке життя, нічого не вдієш, я був готовий його обміняти, але, на жаль, сталося те, що сталося.

Росія за мирні переговори щодо України, але якщо хочуть по-серйозному вибудувати відносинами.

На питання щодо захоплення Харківської області Путін відповів: не виключаю, що Росія змушена буде створити санітарну зону на територіях, підконтрольних київському режиму.

Зробимо все, що від нас залежить, щоб досягти цілей національного розвитку в усіх напрямках.

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