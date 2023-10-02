«Від Лісабона до Луганська»: нові кордони ЄС анонсувала голова МЗС Німеччини

Голова МЗС Німеччини Анналена Бердок під час свого візиту до Києва анонсувала нові кордони ЄС. Про це пише УНН, передає НСН.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва у межах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і невдовзі вона розшириться від Лісабону до Луганська. З кожним метром, який українська армія звільняє від російських військ, Україна прокладає собі шлях до ЄС, – заявила міністерка

Бербок високо оцінила реформи Україні в таких сферах, як судова система та медіа-сектор, які український уряд вже здійснив, попри російські атаки.

Зазначимо, що рада ЄС з закордонних справ зібралася у Києві у понеділок – вперше. Перед засіданням виступили Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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