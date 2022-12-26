Нова «бавовна» у Енгельсі – в ЗСУ прокоментували, а у росіян «палає» (відео)

Нова «бавовна у Енгельсі сталася 26 грудня вночі. Нагадаємо, тут знаходиться один із стратегічних аеродромів Росії. Він був атакований вже вдруге за місяць, передає НСН.

У Міноборони Росії визнали факт події, заявивши про атаку українського безпілотника. Однак, стверджується, що атака на авіабазу “Енгельс-2″. нібито була відбита. А уламки нібито збитого ППО дрона впали і вбили трьох військових, які перебували на аеродромі.

У Міноборони РФ додали, що літаки, які перебували на аеродромі, нібито не зазнали пошкоджень.

Нова «бавовна» у Енгельсі – відео з мереж

Коментар ЗСУ

У Повітряних силах України вже прокоментували нову «бавовну» у Енегельсі. Тут заявили, що сьогоднішні вибухи на російському військовому аеродромі – це наслідки терористичних дій Росії.

Про це повідомив підполковник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він наголосив, що “бавовна” стає усе частішим явищем в Росії.

Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова “бавовна” – наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі, відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні тільки на руку,

– зазначив Юрій Ігнат.

Щодо того, чи відповідає дійсності заява міноборони Росії про те, що техніка під час атаки не постраждала, Ігнат зауважив, що попередні подібні “надзвичайні ситуації” таки призводили до пошкоджень літаків.

Тож, малоймовірно, що минулось цього разу.

“Кілька днів і будемо бачити”, – додав військовий, зауваживши, що до того часу у мережі уже з’являться супутникові знимки з аеродрому.

Зазначимо, що у ЗМІ з’являється інформація, нібито внаслідок ударів вражено пункт управління базою. Як стверджують у ЗМІ, БПЛА випустив 2 ракети, одна з яких була збита системою ППО, а друга вразила ціль. Але слід почекати, коли з’явиться більш точна і підтверджена інформація.

Реакція росіян

Тим часом деякі російські блогери вже розкритикували офіційну заяву Міноборони росії про нібито збитий безпілотник. Вони обурені, що на російських ППО-шників, які сьогодні до того ж відзначають своє професійне свято, вішають загибель трьох російських солдат.

«Брехня… ППО за лічені метри біля землі не збиває, особливо російське. Уламки від тієї дрібниці, що могла долетіти аж з України, нікого б не вбили. Збиття відбулося б на (порівняно) великій висоті і з детонацією БЧ, уламки були б нікчемними. Якщо БПЛА летів з України, то з його розмірами і паливом, що закінчується, єдиний варіант йому вбити 3 людини і поранити 4 це долетіти до мети і штатно здетонувати бойову частину, – йдеться в одному з повідомлень.

А в коментарях у російських телеграм-каналах просто «палає». Росіяни все ніяк не можуть зрозуміти, як це друга армія світу допускає, що українські безпілотники літають над територією «супердержави» сотні кілометрів як у себе вдома.

Нагадаємо, саме з авіабази в Енгельсі Росія запускає свої ракети по Україні. Минулого разу атака дронів на цей аеропорт допомогла зменшити потужність чергового удару по енергоінфраструктурі нашої країни.

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