Нова «бавовна» в Криму: 19 грудня палала колона російської техніки (відео)

Нова «бавовна» в Криму сталася 19 грудня увечері. Палала колона російської техніки. Відео в мережу виклав Телеграм-канал ‘Україна 365’, передає НСН.

На цей раз «забавовнило» на Кримському перешийку в районі Чонгара. Вірогідно, окупанти зазнали втрат не тільки у військовій техніці, а й у живій силі.

Автор відео скаржиться, каже, що ЗСУ здатні діставати до цієї ділянки. Також він каже, що тепер відмовляється їздити до Сімферополя.

«Почали діставати до перешийка! Все!… Кордон пройшли, лягли спати. Крики, вибух – і ось машина горить. Ще кілька вибухів було в полі. Я більше до Сімферополя не поїду! – каже голос за кадром.

Нова «бавовна» в Криму – відео

Деталі події наразі невідомі. Однак, судячи з кадрів, окупанти зазнали втрат не лише у військовій техніці, а й у живій силі.

У Генштабі ЗСУ поки не коментували інцидент із окупаційними військами на захопленому півострові.

А мер Мелітополя Іван Федоров назвав ситуацію загадковою. Він сказав що звільнення Мелітополя скоротить дистанцію між українськими силами і ворогом настільки, що угрупування “другої армії світу” в Криму будуть “як на долоні”.

«Загадкові ситуації трапляються останнім часом там, де окупанти думали, що вони в безпеці. Сьогодні вночі на Кримському перешийку поблизу Чонгара колона орків потрапила під обстріл. Дивні вибухи постійно лунають на самому півострові. Ховаючись у Криму, рашисти сподіваються, що до них не дістануть наші сили оборони або їх врятують їхні «надійні» ППО. Проте факти говорять про інше. Чим ближче ми підступаємо до ворога, тим менше шансів у окупантів втекти. Тим паче і Кримський міст ненадійно тримається», – повідомив Федоров.

Він додав, що звільнення Мелітополя скоротить дистанцію між українськими силами і ворогом настільки, що угрупування «другої армії світу» в Криму будуть «як на долоні».

«Тож сьогодні під прицілом тоненький перешийок. Завтра під контролем весь півострів», – зазначив Федоров.

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