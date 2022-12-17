«Бавовна» в Криму і затор на Кримському мосту в ніч на 17 грудня – що відомо

В ніч на 17 грудня сталася чергова «бавовна» в Криму, про що повідомляє низка Телеграм-каналів і соцмережі окупованого півострова, передає НСН.

Звуки вибухів було чути у Сімферополі та Бахчисараї. За версією так званої місцевої влади, сталися диверсії. Цієї ж ночі на Кримському мосту утворився величезний затор.

З приводу вибухів, які пролунали в Сімферополі, прокремлівські канали говорять про нібито «диверсію». Нібито були пошкоджені бензовози та російська військова техніка ворога.

Також у соцмережах з’явилася інформація про вибухи у Бахчисараї.

Після вибухів, як зазначили користувачі соцмереж, у тимчасово окупованому Криму на виїзді з півострова утворилися величезні черги з машин. У мережі публікують відповідні відео.

“Бавовна” в Криму і затор на мосту – співпадіння?

Нагадаємо, раніше партизанський рух «АТЕШ» (рух українців та кримських татар) заявив про те, що саме його активісти причетні до підпалу казарм із російськими військовими у смт Радянське в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що 10 грудня були вибухи в окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя, Севастополя та Джанкоя.

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